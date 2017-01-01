УХЛ. 37-й тур. «Витязь» оставляет «Белый Барс» без плей-офф

Сегодня, 19 февраля, в рамках 37-го тура чемпионата украинской хоккейной лиги, в Харькове на арене Салтовский лед «Витязь» принимал «Белый Барс» и уступил гостям в овертайме - 3:4 ОТ.
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