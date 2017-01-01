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УХЛ. 37-й тур. «Витязь» оставляет «Белый Барс» без плей-офф

УХЛ. 37-й тур. «Витязь» оставляет «Белый Барс» без плей-офф. Фото uhl.com.ua

Сегодня, 19 февраля, в рамках 37-го тура чемпионата украинской хоккейной лиги, в  Харькове на арене Салтовский лед «Витязь» принимал «Белый Барс» и уступил гостям в овертайме - 3:4 ОТ.

В самом дебюте игры Сергей Алексанян-Петрович (2-я минута) открыл счет, а на экваторе периода Филипп Матвиенко (12) удвоил преимущество хозяев.

Во втором периоде «Барсам» удалось чуть выровнять игру. Максим Разумов (27) сократил разрыв до одной шайбы, но Алексанян-Петрович (28) восстановил преимущество в две шайбы.

Заключительный период уже остался за гостями, которые, хоть и сумели сравнять цифры на табло - отличились Игорь Микулко (48) и Никита Лесников (49), но вырвать три очка не сумели и игра перешла в овертайм.

По факту, победа в этом матче, которую «Барсам» принес Кирилл Бондаренко (62), уже никак не повлияет на итоговое расположение команд в турнирной таблице и на руку лишь «Дженералз». Даже если подопечные Константина Буценко сумеют отыграть 12 очков отставания за оставшиеся четыре тура, по личным встречам перевес на стороне «Генералов», которые, благодаря упорству и самоотдаче «Витязя» в этом поединке, гарантировали себе четвертую строчку и путевку в плей-офф.

Хоккей. Украинская хоккейная лига. 19 февраля
37-й тур. «Витязь» (Харьков) – «Белый Барс» (Белая Церковь) – 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)
Шайбы:
1:0 - Алексанян-Петрович (Ханин), 01:39
2:0 - Матвиенко, 11:33 менш.
2:1 - Разумов (Даниленко, Лесников), 26:24
3:1 - Алексанян-Петрович (Большаков, Посевин), 27:59
3:2 - Микулко (Логач), 47:29
3:3 - Лесников, 48:33
3:4 - Бондаренко, 61:59

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Кременчук – 90 очков/37 матчей (шайбы 184-65)
2. Донбасс – 90/37 ( 189-54)
3. Кривбасс – 64/36 (125-85)
4. Дженералз – 41/36 (88-133)
5. Белый Барс – 29/36 (90-177)
6. Витязь – 13/36 (76-238)
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