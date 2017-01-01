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21:36 Долгополов победил Нишикори в финале турнира в Буэнос-Айресе 128 | Теннис / Главные новости спорта

19:52 УХЛ. 37-й тур. «Витязь» оставляет «Белый Барс» без плей-офф 123 | Хоккей

19:35 Дубай. Бондаренко и Свитолина в паре выбыли в первом круге 142 | Теннис

18:47 Жо-Вилфрид Цонга стал победителем турнира в Роттердаме 129 | Теннис

18:28 Бьорндален: Все идет к тому, что сегодня была моя последняя гонка на чемпионатах мира 160 | Биатлон

18:14 Фуркад уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира; Семенов – 19-й 179 | Биатлон

17:23 Сборная Украины по биатлону - седьмая в общекомандном зачете на ЧМ–2017 262 | Биатлон / Главные новости спорта

16:32 Шемпп выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону; Пидручный – 25-й 443 | Биатлон / Главные новости спорта

15:19 Дальмайер: Я еще не осознала, какое достижение установила 353 | Биатлон