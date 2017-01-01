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Макдэвид: Кросби – лучший хоккеист мира на сегодня

Макдэвид: Кросби – лучший хоккеист мира на сегодня

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о нападающем «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3 ОТ) он набрал свое 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Кросби – лучший хоккеист мира на сегодняшний день. То, что он делает, – это просто невероятно. Сидни находит способ приносить пользу каждый вечер. Он забивает голы, создает моменты.

Даже в тех матчах, когда Кросби не удаётся набрать очки, Сидни очень много делает в атаке. Его игра в обороне тоже весьма хороша. Это разносторонний хоккеист. Он точно лучший в мире», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

29-летний Кросби провел 757 матчей в НХЛ, забросил в них 369 шайб и отдал 633 голевые передачи. Он занял 12-е место в лиге по количеству матчей, которые ему потребовались для того, чтобы выйти на уровень в 1000 очков.

Капитан «Питтсбурга» стал 86-м игроком в 100-летней истории лиги, преодолевшим этот рубеж. Кросби занял 12-е место в истории НХЛ по числу игр, понадобившихся для набора 1000 очков (757). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который перешагнул рубеж в 424-м матче в лиге. На второй позиции расположился бывший партнер Кросби по команде и его нынешний босс Марио Лемье (513). Кросби набрал 1000 очков на шесть игр быстрее, чем Яромир Ягр.

Несмотря на то, что Кросби пропустил первые шесть матчей сезона  из-за сотрясения мозга, он является лучшим снайпером НХЛ (31 гол) и занимает второе место среди бомбардиров (64 очка), отстав на два балла от лидера Коннора Макдэвида. В прошлом сезоне Кросби во второй раз завоевал Кубок Стэнли и получил приз Конна Смайта (самый ценный игрок плей-офф).
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