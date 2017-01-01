Последние новости спорта

09:16 УХЛ. 36 тур. «Кривбасс» разгромил «Витязь», «Донбасс» вырвал победу у «Кременчука» 166 | Хоккей

08:45 Мари Дорен-Абер: Меня как будто нет на чемпионате мира 644 | Биатлон

08:31 Урош Велепец: Джима проиграла медаль из-за выстрела, которого даже не сделала 322 | Биатлон

08:17 Ломаченко: Все знают, что я папочка в своем весе 154 | Бокс

08:12 Соса отказался от пояса WBA: Докажу Ломаченко, что намного лучше него 202 | Бокс

08:03 Джеймс Али Башир: Мне не нравиться то, как мы расстались с Усиком 245 | Бокс

19:19 Цибулкова не пустила Павлюченкову в ¼ финала на турнире в Дохе 353 | Теннис

18:54 Дальмайер опоздала на пресс-конференцию после индивидуальной гонки из-за плохого самочувствия 245 | Биатлон

18:41 Дальмайер повторила рекорд Туры Бергер, завоевав девять медалей чемпионатов мира подряд 245 | Биатлон