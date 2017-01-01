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УХЛ. 36 тур. «Кривбасс» разгромил «Витязь», «Донбасс» вырвал победу у «Кременчука»

УХЛ. 36 тур. «Кривбасс» разгромил «Витязь», «Донбасс» вырва победу у «Кременчука»

Вчера, 15 февраля, в рамках 36-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялось два матча. «Кривбасс» в гостях разгромил «Витязь» со счетом 8:3, а «Донбасс» вырвал победу на выезде у «Кременчука» - 5:4.

«Кривбасс» выиграл 8 из 8 дуэлей с харьковчанами в этом сезоне.

Победа дончан и первый триумф исполняющего обязанности главного тренера «Донбасса» Сергея Витера, позволили командам сравняться в таблице по очкам. Несмотря на это, «Кременчук» сохранил лидерство в регулярном чемпионате за четыре тура до его окончания.

Хоккей. Украинская хоккейная лига. 15 февраля

36 тур. «Витязь» - «Кривбасс» - 3:8 (2:0, 0:1, 1:7)
Шайбы:
1:0 - Большаков (Ханин, Кривонос), 05:46
2:0 - Большаков (Ханин, Кривонос), 08:45
2:1 - Слюсарь (Декало, Михеенок-больш), 27:34
2:2 - Секирко (Савченко, Катрич), 44:08
3:2 - Ефремов (Матвиенко, Миколенко), 47:58
3:3 - Савченко (Н.А. Попов, Алексюк), 50:41
3:4 - Рябенко (Декало, Алексюк), 52:57
3:5 - Свищев (Катрич, Ворона), 57:16
3:6 - Савченко (Н.А. Попов, Секирко), 58:35 больш.
3:7 - Пидгурский (Коваленко, Катрич), 59:22
3:8 - Ворона (Свищев, Максименко), 59:38

36 тур. «Кременчук» - «Донбасс» - 4:5 (1:0, 3:4, 0:1)
Шайбы:
1:0 - Кирющенков (Кича), 01:22
1:1 - Сырей (Кугут, Рамазанов-больш), 20:42
1:2 - Бондарев (Егоров), 22:16
2:2 - Гниденко (Кирющенков), 23:54
3:2 - Гаврик, 30:42
3:3 - Сырей (Победоносцев, 3 на 5), 31:07
3:4 - Буценко (Кугут), 32:58 менш.
4:4 - Кирющенков (Игнатенко), 36:40
4:5 - Шафаренко (Рамазанов, Кугут), 53:36 больш.

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Кременчук – 87 очков/36 матчей (шайбы 181-64)
2. Донбасс – 87/36 (185-52)
3. Кривбасс – 64/35 (124-82)
4. Дженералз – 41/34 (83-125)
5. Белый Барс – 24/34 (82-171)
6. Витязь – 12/35 (73-234)
По материалам: УХЛ
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