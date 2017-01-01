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23:07 Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео) 90 | Бокс / Видео

22:30 Молчанов вышел в полуфинал в парном разряде на челленджере в Далласе 107 | Теннис

22:18 ЧМ по хоккею с мячом. Россияне забросили 17 безответных шайб белорусам и вышли в финал 114 | Хоккей

21:42 УХЛ. 34-й тур. «Кривбасс» на выезде обыграл в овертайме «Белый Барс» 126 | Хоккей

21:26 УХЛ. 34-й тур. «Дженералз» дома всухую проиграл «Кременчуку» 124 | Хоккей

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21:02 Льюис: Кличко уснул в бою с Фьюри, но уснет ли он в бою с Джошуа? 114 | Бокс

20:51 Стаховский вышел в четвертьфинал на челленджере в Кемпере 124 | Теннис