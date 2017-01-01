НХЛ. Матч звезд. Столичный дивизион обыграл в финале Тихоокеанский

В ночь на 29 января в Лос-Анджеле завершился Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).



Матч проходил в формате 3х3. В полуфинале Центральный дивизион уступил Тихоокеанскому (3:10), Атлантический проиграл Столичному (6:10), В финале Столичный дивизион обыграл Тихоокеанский со счетом (4:3).



Хоккей. НХЛ. Матч звезд. Лос-Анджелес. 29 января

½ финала

Атлантический дивизион – Столичный дивизион – 6:10 (3:3, 3:7)

0:1 – Симмондс – 2:12

1:1 – Кучеров (Хедман, Трочек) – 4:06

1:2 – Симмондс – 4:49

2:2 – Хедман (Трочек, Кучеров) - +=6:30

3:2 – Карлссон (Окпосо) – 7:13

3:3 – Таварес (Эткинсон) – 8:45

4:3 – Мэттьюс (Уэбер, Маршанд) – 10:50

4:4 – Таварес (Фолк, Эткинсон) – 11:31

4:5 – Холл (Холл) – 11:45

4:6 – Джонс = 11:50

5:6 – Кучеров (Трочек) – 13:15

5:7 – Эткинсон (Таварес) – 16:26

5:8 – Кросби (Овечкин, Фолк) – 16:35

5:9 – Эткинсон (Таварес) – 17:45 (en)

6:9 – Трочек (Кучеров) – 18:54

6:10 – Овечкин (Фолк, Кросби) – 19:59



½ финала

Тихоокеанский дивизион – Центральный дивизион – 10:3 (2:0, 4:2, 4:1)

1:0 – Фаулер (Хорват, Годро) – 2:57

2:0 – Картер (Даути) – 3:39

2:1 – Тэйвс (Кеслер) – 7:07

3:1 – Макдэвид 7:13

4:1 – Бернс (Макдэвид) – 8:00

5:1 – Даути (Картер, Павелски) – 9:49

5:2 – Суббан (Сегин) – 12:14

6:2 – Годро (Фаулер, Хорват) – 12:33

7:2 - Павелски (Даути, Картер) – 14:15

7:3 - Тарасенко (Сегин) – 14:39

8:3 – Кеслер (Макдэвид, Бернс) – 15:43

9:3 – Хорват (Фаулер) – 16:29

10:3 – Годро (Джонс, Фаулер) – 16:42



Финал

Тихоокеанский дивизион – Столичный дивизион – 3:4 (2:2, 1:0, 0:2)

1:0 – Павелски (Фолк, Холл, Картер, Даути) – 00:22

1:1 – Джонс (Фолк, Холл, Картер, Даути) – 1:25

1:2 – Фолк (Таварес) – 4:09

2:2 – Макдэвид (Кеслер) – 4:40

3:2 – Хорват (Годро) – 7:52

3:3 – Аткинсон – 14:57

3:4 – Симмондс (Холл) – 15:02 В ночь на 29 января в Лос-Анджеле завершился Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Матч проходил в формате 3х3. В полуфинале Центральный дивизион уступил Тихоокеанскому (3:10), Атлантический проиграл Столичному (6:10), В финале Столичный дивизион обыграл Тихоокеанский со счетом (4:3).Атлантический дивизион –– 6:10 (3:3, 3:7)0:1 – Симмондс – 2:121:1 – Кучеров (Хедман, Трочек) – 4:061:2 – Симмондс – 4:492:2 – Хедман (Трочек, Кучеров) - +=6:303:2 – Карлссон (Окпосо) – 7:133:3 – Таварес (Эткинсон) – 8:454:3 – Мэттьюс (Уэбер, Маршанд) – 10:504:4 – Таварес (Фолк, Эткинсон) – 11:314:5 – Холл (Холл) – 11:454:6 – Джонс = 11:505:6 – Кучеров (Трочек) – 13:155:7 – Эткинсон (Таварес) – 16:265:8 – Кросби (Овечкин, Фолк) – 16:355:9 – Эткинсон (Таварес) – 17:45 (en)6:9 – Трочек (Кучеров) – 18:546:10 – Овечкин (Фолк, Кросби) – 19:59– Центральный дивизион – 10:3 (2:0, 4:2, 4:1)1:0 – Фаулер (Хорват, Годро) – 2:572:0 – Картер (Даути) – 3:392:1 – Тэйвс (Кеслер) – 7:073:1 – Макдэвид 7:134:1 – Бернс (Макдэвид) – 8:005:1 – Даути (Картер, Павелски) – 9:495:2 – Суббан (Сегин) – 12:146:2 – Годро (Фаулер, Хорват) – 12:337:2 - Павелски (Даути, Картер) – 14:157:3 - Тарасенко (Сегин) – 14:398:3 – Кеслер (Макдэвид, Бернс) – 15:439:3 – Хорват (Фаулер) – 16:2910:3 – Годро (Джонс, Фаулер) – 16:42Тихоокеанский дивизион –– 3:4 (2:2, 1:0, 0:2)1:0 – Павелски (Фолк, Холл, Картер, Даути) – 00:221:1 – Джонс (Фолк, Холл, Картер, Даути) – 1:251:2 – Фолк (Таварес) – 4:092:2 – Макдэвид (Кеслер) – 4:403:2 – Хорват (Годро) – 7:523:3 – Аткинсон – 14:573:4 – Симмондс (Холл) – 15:02