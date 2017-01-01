НХЛ. Матч звезд. Столичный дивизион обыграл в финале Тихоокеанский

В ночь на 29 января в Лос-Анджеле завершился Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:43 НБА. «Атланта» одолела «Нью-Йорк» в четвертом ОТ, «Кливленд» обыграл «Оклахому-Сити», «Торонто» проиграл «Орландо» и другие результаты 70 | Баскетбол
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