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НХЛ. Матч звезд. Столичный дивизион обыграл в финале Тихоокеанский

НХЛ. Матч звезд. Столичный дивизион обыграл в финале Тихоокеанский

В ночь на 29 января в Лос-Анджеле завершился Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч проходил в формате 3х3. В полуфинале Центральный дивизион уступил Тихоокеанскому (3:10), Атлантический проиграл Столичному (6:10), В финале Столичный дивизион обыграл Тихоокеанский со счетом (4:3).

Хоккей. НХЛ. Матч звезд. Лос-Анджелес. 29 января
½ финала
Атлантический дивизион – Столичный дивизион – 6:10 (3:3, 3:7)
0:1 – Симмондс – 2:12
1:1 – Кучеров (Хедман, Трочек) – 4:06
1:2 – Симмондс – 4:49
2:2 – Хедман (Трочек, Кучеров) - +=6:30
3:2 – Карлссон (Окпосо) – 7:13
3:3 – Таварес (Эткинсон) – 8:45
4:3 – Мэттьюс (Уэбер, Маршанд) – 10:50
4:4 – Таварес (Фолк, Эткинсон) – 11:31
4:5 – Холл (Холл) – 11:45
4:6 – Джонс = 11:50
5:6 –  Кучеров (Трочек) – 13:15
5:7 – Эткинсон (Таварес) – 16:26
5:8 – Кросби (Овечкин, Фолк) – 16:35
5:9 – Эткинсон (Таварес) – 17:45 (en)
6:9 – Трочек (Кучеров) – 18:54
6:10 – Овечкин (Фолк, Кросби) – 19:59

½ финала
Тихоокеанский дивизион – Центральный дивизион – 10:3 (2:0, 4:2, 4:1)
1:0 – Фаулер (Хорват, Годро) – 2:57
2:0 – Картер (Даути) – 3:39
2:1 – Тэйвс (Кеслер) – 7:07
3:1 – Макдэвид 7:13
4:1 – Бернс (Макдэвид) – 8:00
5:1 – Даути (Картер, Павелски) – 9:49
5:2 – Суббан (Сегин) – 12:14
6:2 – Годро (Фаулер, Хорват) – 12:33
7:2 - Павелски (Даути, Картер) – 14:15
7:3 - Тарасенко (Сегин) – 14:39
8:3 – Кеслер (Макдэвид, Бернс) – 15:43
9:3 – Хорват (Фаулер) – 16:29
10:3 – Годро (Джонс, Фаулер) – 16:42

Финал
Тихоокеанский дивизион – Столичный дивизион – 3:4 (2:2, 1:0, 0:2)
1:0 – Павелски (Фолк, Холл, Картер, Даути) – 00:22
1:1 – Джонс (Фолк, Холл, Картер, Даути) – 1:25
1:2 – Фолк (Таварес) – 4:09
2:2 – Макдэвид (Кеслер) – 4:40
3:2 – Хорват (Годро) – 7:52
3:3 – Аткинсон – 14:57
3:4 – Симмондс (Холл) – 15:02
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