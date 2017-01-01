УХЛ. 30-й тур. «Кременчук» дома разгромил «Донбасс» и вышел в лидеры чемпионата

Вчера, 26 января, в Кременчуге на Арене «Айсберг» состоялся отсроченный матч 30-го тура чемпионата Украинской хоккейной между «Кременчуком» и «Донбассом». Хозяева льда разгромили гостей со счетом 6:1, сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».Первый период активнее провели хозяева, что вылилось в большее количество бросков по воротам и, как результат, в два безответных гола. Сначала на добивании результативно сыграл Артем Гниденко (13-я минута), а затем с передачи Ильи Коренчука отличился Сергей Кузьмик (17).«Донбасс» в первой 20-минутке в своей зоне не отсиживался, регулярно наседал на ворота оппонента. Ближе остальных к успеху был Александр Победоносцев, который дважды мощно бросал от синей линии. Но обе попытки капитана дончан успехом не увенчались.По-настоящему напряженным получился второй период. Темп задали дончане, сократив отставание от «Кременчука» уже на второй минуте. Расторопнее остальных на «пятачке» сыграл Никита Буценко (22), которому ассистировали Евгений Никифоров и Виталий Лялька. Вскоре дончане получили шанс сравнять счет, играя в меньшинстве. Фантастическую скорость продемонстрировал Никифоров, который из своей зоны пулей проскочил троих оппонентов, однако его броску немного не хватило точности.В заключительном отрезке во второй раз в матче хозяева увеличили преимущество благодаря усилиям Сергея Кузьмика (43). Нападающий «Кременчука» точно атаковал ворота с дальней дистанции, забросив шайбу в большинстве. А затем в течение одной минуты счет 5:1 сделали Гниденко (50) и Коваленя (50).Точку в поединке поставил Петранговский (53), установив окончательный счет. Как результат, «Кременчук» догнал по набранным очкам «Донбасс», однако, благодаря лучшему показателю в личных встречах, возглавил турнирную таблицу чемпионата.Хоккей. Украинская хоккейная лига (УХЛ). Кременчуг. Арена «Айсберг». 26 января30-й тур.«Кременчук» Кременчуг – «Донбасс» Донецк – 6:1 (2:0, 0:1, 4:0).Шайбы:1:0 Гниденко (Гаврик, Кирющенков), 12:462:0 Кузьмик (Коренчук, Слыш), 16:542:1 Буценко (Никифоров, Лялька), 21:143:1 Кузьмик (Гниденко, Башко), 42:47 бол.4:1 Гниденко, 49:055:1 Коваленя (Гриценко, Петранговский), 49:366:1 Петранговский (Коваленя), 52:47Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/171. Донбасс – 78 очков/31 матчей (шайбы 160-38)2. Кременчук – 75/31 (159-53)3. Кривбасс – 54/31 (105-71)4. Дженералз – 34/30 (68-118)5. Белый Барс – 23/31 (76-158)6. Витязь – 12/30 (66-196)