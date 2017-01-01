УХЛ. 30-й тур. «Кременчук» дома разгромил «Донбасс» и вышел в лидеры чемпионата

Вчера, 26 января, в Кременчуге на Арене «Айсберг» состоялся отсроченный матч 30-го тура чемпионата Украинской хоккейной между «Кременчуком» и «Донбассом». Хозяева льда разгромили гостей со счетом 6:1, сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».
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