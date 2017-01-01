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УХЛ. 30-й тур. «Кременчук» дома разгромил «Донбасс» и вышел в лидеры чемпионата

УХЛ. 30-й тур. «Кременчук» дома разгромил «Донбасс» и вышел в лидеры чемпионата. Фото hcdonbass.com

Вчера, 26 января, в Кременчуге на Арене «Айсберг» состоялся отсроченный матч 30-го тура чемпионата Украинской хоккейной между «Кременчуком» и «Донбассом». Хозяева льда разгромили гостей со счетом 6:1, сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

Первый период активнее провели хозяева, что вылилось в большее количество бросков по воротам и, как результат, в два безответных гола. Сначала на добивании результативно сыграл Артем Гниденко (13-я минута), а затем с передачи Ильи Коренчука отличился Сергей Кузьмик (17).

«Донбасс» в первой 20-минутке в своей зоне не отсиживался, регулярно наседал на ворота оппонента. Ближе остальных к успеху был Александр Победоносцев, который дважды мощно бросал от синей линии. Но обе попытки капитана дончан успехом не увенчались.

По-настоящему напряженным получился второй период. Темп задали дончане, сократив отставание от «Кременчука» уже на второй минуте. Расторопнее остальных на «пятачке» сыграл Никита Буценко (22), которому ассистировали Евгений Никифоров и Виталий Лялька. Вскоре дончане получили шанс сравнять счет, играя в меньшинстве. Фантастическую скорость продемонстрировал Никифоров, который из своей зоны пулей проскочил троих оппонентов, однако его броску немного не хватило точности.

В заключительном отрезке во второй раз в матче хозяева увеличили преимущество благодаря усилиям Сергея Кузьмика (43). Нападающий «Кременчука» точно атаковал ворота с дальней дистанции, забросив шайбу в большинстве. А затем в течение одной минуты счет 5:1 сделали Гниденко (50) и Коваленя (50).

Точку в поединке поставил Петранговский (53), установив окончательный счет. Как результат, «Кременчук» догнал по набранным очкам «Донбасс», однако, благодаря лучшему показателю в личных встречах, возглавил турнирную таблицу чемпионата.

Хоккей. Украинская хоккейная лига (УХЛ). Кременчуг. Арена «Айсберг». 26 января
30-й тур.
«Кременчук» Кременчуг – «Донбасс» Донецк – 6:1 (2:0, 0:1, 4:0).
Шайбы:
 1:0 Гниденко (Гаврик, Кирющенков), 12:46
2:0 Кузьмик (Коренчук, Слыш), 16:54
2:1 Буценко (Никифоров, Лялька), 21:14
3:1 Кузьмик (Гниденко, Башко), 42:47 бол.
4:1 Гниденко, 49:05
5:1 Коваленя (Гриценко, Петранговский), 49:36
6:1 Петранговский (Коваленя), 52:47
Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Донбасс – 78 очков/31 матчей (шайбы 160-38)
2. Кременчук – 75/31 (159-53)
3. Кривбасс – 54/31 (105-71)
4. Дженералз – 34/30 (68-118)
5. Белый Барс – 23/31 (76-158)
6. Витязь – 12/30 (66-196)
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