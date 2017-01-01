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УХЛ. 30-й тур. «Кременчук» – «Донбасс»: превью

УХЛ. 30-й тур. «Кременчук» – «Донбасс»: превью. Фото hcdonbass.com

В четверг, 26 января, в Кременчуге на Арене «Айсберг» пройдет матч за первое место в турнирной таблице Украинской хоккейной лиги. Свои клюшки скрестят хоккеисты «Кременчука» и «Донбасса», сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

Это будет уже седьмая встреча команд в текущем сезоне чемпионата страны. В активе обеих сторон по три победы (в одном из матчей «Донбасс» взял верх в овертайме).
Отметим, что заключительный восьмой поединок в рамках «регулярки» между «Кременчуком» и «Донбассом» пройдет на Арене «Айсберг» 15 февраля.

Накануне противостояния
В минувший уик-энд команды Анатолия Степанищева и Дмитрия Пидгурского добыли победы. Дончане на выезде «всухую» разгромили столичных «Дженералз» (7:0), а кременчужане в родных стенах с разницей в две шайбы взяли верх над третьей командой чемпионата – «Кривбассом» (3:1).
На сегодняшний день команды разделяют три очка, а потому предстоящий матч станет битвой за первое место в таблице регулярного чемпионата.

История противостояния
В рамках чемпионатов Украины оппоненты провели уже 12 встреч – по шесть в сезонах-2015/16 и 2016/17. В семи матчах победу праздновал «Донбасс», две из них – со счетом 3:2 в овертайме. «Кременчук», в свою очередь, все пять побед одержал в основное время. Разница шайб – 37-26 в пользу дончан.

Предыдущая встреча команд в Кременчуге прошла 6 ноября 2016 года. Тогда со счетом 3:2 победу одержали подопечные Пидгурского, а решающую шайбу на свой счет записал Илья Коренчук.

Бомбардиры
Уже традиционно противостояние «Кременчука» и «Донбасса» рассматривают с точки зрения очной встречи на льду лучших бомбардиров Лиги Ильи Коренчука и Евгения Никифорова. Примечательно, что к матчу 26-го числа оба легионера подходят с равным количеством набранных очков – по 48. При этом первую строчку индивидуальной гонки сохраняет за собой форвард донецкой команды, у которого на один гол больше (21 против 20).

Хоккей. УХЛ. Кременчуг. Арена «Айсберг». 26 января
30-й тур. «Кременчук» – «Донбасс». 18:45

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Донбасс – 78 очков/31 матчей (шайбы 160-38)
2. Кременчук – 75/31 (159-53)
3. Кривбасс – 54/31 (105-71)
4. Дженералз – 34/30 (68-118)
5. Белый Барс – 23/31 (76-158)
6. Витязь – 12/30 (66-196)
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