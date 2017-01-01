УХЛ. 23-й тур. «Кривбасс» разгромил «Витязь»

Вчера, 25 января, в Кривом Роге состоялся перенесенный матч 23-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором «Кривбасс» принимал харьковский «Витязь». Поединок завершился разгромной победой хозяев льда со счетом 11:1.



Этот матч стал третьим, который команды провели между собой за 11 дней.



Хет-трик в ворота «Витязя» оформили Иван Савченко (2, 13, 44 минуты), дубль сделал Ярослав Свищев (25, 39), по одной шайбе в свой актив занесли Никита Коваленко (8), Алексей Ворона (13), Александр Михеенок (14), Никита Попов (15), Евгений Секирко (48) и Игорь Слюсарь.



«Витязь» усилиями Никиты Муртищева (54) забросил шайбу престижа.



Хоккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ)-2016/2017. 23-й тур. 25 января

«Кривбасс» Кривой Рог – «Витязь» Харьков 11:1 (6:0; 2:0; 3:1)

Шайбы:

1:0 - Савченко (Секирко, Рябенко), 01:06

2:0 - Коваленко (Куцевич, Рубан), 7:11

3:0 - Савченко, 12:02

4:0 - Ворона (Максименко), 12:25

5:0 - Михеёнок (Александров, Вал. Алексюк), 13:58

6:0 - Н. А. Попов (Секирко, Савченко), 14:39

7:0 - Свищев (Максименко, Н. А. Попов), 24:28

8:0 - Свищев (Максименко, Ворона), 38:21

9:0 - Савченко (Рябенко), 43:20

10:0 - Секирко (Савченко, Рябенко), 47:13

11:0 - Слюсарь (Вал. Алексюк, Михеёнок)

11:1 - Муртищев (Кривда, Сальников), 53:37



Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17

1. Донбасс – 78 очков/31 матчей (шайбы 160-38)

2. Кременчук – 75/31 (159-53)

3. Кривбасс – 54/31 (105-71)

4. Дженералз – 34/30 (68-118)

5. Белый Барс – 23/31 (76-158)

6. Витязь – 12/30 (66-196) Вчера, 25 января, в Кривом Роге состоялся перенесенный матч 23-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором «Кривбасс» принимал харьковский «Витязь». Поединок завершился разгромной победой хозяев льда со счетом 11:1.Этот матч стал третьим, который команды провели между собой за 11 дней.Хет-трик в ворота «Витязя» оформили Иван Савченко (2, 13, 44 минуты), дубль сделал Ярослав Свищев (25, 39), по одной шайбе в свой актив занесли Никита Коваленко (8), Алексей Ворона (13), Александр Михеенок (14), Никита Попов (15), Евгений Секирко (48) и Игорь Слюсарь.«Витязь» усилиями Никиты Муртищева (54) забросил шайбу престижа.– «Витязь» Харьков 11:1 (6:0; 2:0; 3:1)1:0 - Савченко (Секирко, Рябенко), 01:062:0 - Коваленко (Куцевич, Рубан), 7:113:0 - Савченко, 12:024:0 - Ворона (Максименко), 12:255:0 - Михеёнок (Александров, Вал. Алексюк), 13:586:0 - Н. А. Попов (Секирко, Савченко), 14:397:0 - Свищев (Максименко, Н. А. Попов), 24:288:0 - Свищев (Максименко, Ворона), 38:219:0 - Савченко (Рябенко), 43:2010:0 - Секирко (Савченко, Рябенко), 47:1311:0 - Слюсарь (Вал. Алексюк, Михеёнок)11:1 - Муртищев (Кривда, Сальников), 53:371. Донбасс – 78 очков/31 матчей (шайбы 160-38)2. Кременчук – 75/31 (159-53)3. Кривбасс – 54/31 (105-71)4. Дженералз – 34/30 (68-118)5. Белый Барс – 23/31 (76-158)6. Витязь – 12/30 (66-196)