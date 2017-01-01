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УХЛ. 23-й тур. «Кривбасс» разгромил «Витязь»

УХЛ. 23-й тур. «Кривбасс» разгромил «Витязь». Фото uhl.com.ua

Вчера, 25 января, в Кривом Роге состоялся перенесенный матч  23-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором «Кривбасс» принимал харьковский «Витязь». Поединок завершился разгромной победой хозяев льда со счетом 11:1.

Этот матч стал третьим, который команды провели между собой за 11 дней.

Хет-трик в ворота «Витязя» оформили Иван Савченко (2, 13, 44 минуты), дубль сделал Ярослав Свищев (25, 39), по одной шайбе в свой актив занесли Никита Коваленко (8), Алексей Ворона (13), Александр Михеенок (14), Никита Попов (15), Евгений Секирко (48) и Игорь Слюсарь.

«Витязь» усилиями Никиты Муртищева (54) забросил шайбу престижа.

Хоккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ)-2016/2017.  23-й тур. 25 января
«Кривбасс» Кривой Рог – «Витязь» Харьков 11:1 (6:0; 2:0; 3:1)
Шайбы:
1:0 - Савченко (Секирко, Рябенко), 01:06
2:0 - Коваленко (Куцевич, Рубан), 7:11
3:0 - Савченко, 12:02
4:0 - Ворона (Максименко), 12:25
5:0 - Михеёнок (Александров, Вал. Алексюк), 13:58
6:0 - Н. А. Попов (Секирко, Савченко), 14:39
7:0 - Свищев (Максименко, Н. А. Попов), 24:28
8:0 - Свищев (Максименко, Ворона), 38:21
9:0 - Савченко (Рябенко), 43:20
10:0 - Секирко (Савченко, Рябенко), 47:13
11:0 - Слюсарь (Вал. Алексюк, Михеёнок)
11:1 - Муртищев (Кривда, Сальников), 53:37

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Донбасс – 78 очков/31 матчей (шайбы 160-38)
2. Кременчук – 75/31 (159-53)
3. Кривбасс – 54/31 (105-71)
4. Дженералз – 34/30 (68-118)
5. Белый Барс – 23/31 (76-158)
6. Витязь – 12/30 (66-196)
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