УХЛ. 32-й тур. «Белый Барс» крупно обыграл «Витязь»

Хоккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ)-2016/2017. 32-й тур. 21 января

Сегодня, 21 января, в Белой Церкви на Ледовом стадионе в рамках 32-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги «Белый Барс» принимал харьковский «Витязь».Первый период остался за гостями, хотя инициатива все же была у «Белого Барса». Несмотря на 10 бросков за 20 минут, хозяевам не удалось переиграть Александра Томашука. Юрий Краснопольский, в свою очередь, капитулировал уже на 7-й минуте, когда результативный бросок удался Сергею Алексаняну-Петровичу. С минимальным перевесом гостей команды ушли на перерыв.Второй период харьковчане провалили. «Белый Барс» сыграл значительно убедительнее, забросив шесть безответных шайб. Дважды отметились Сергей Бабинец и Дмитрий Даниленко, а еще по разу – Кирилл Бондаренко и Дмитрий Толкунов.В третьем периоде «Барсы» отличились еще трижды. И все три шайбы были заброшены в большинстве. Их авторами стали Максим Разумов, Артем Козиенко и Егор Винницкий. Последнее слово все же осталось за гостями - в большинстве вторую шайбу своей команды в этой игре забросил Игорь Кривонос.- «Витязь» (Харьков) - 9:2 (0:1, 6:0, 3:1)0:1 - Алексанян-Петрович (Ефремов, Поддубный), 06:431:1 - Бабинец (Даниленко, Ядловский), 21:47-больш.2:1 - Даниленко (Бабинец, Толкунов), 24:443:1 - Бондаренко (Лесников, Печерских), 25:274:1 - Толкунов (Бабинец, Разумов), 27:075:1 - Бабинец, 31:006:1 - Даниленко (Бабинец, Разумов), 38:527:1 - Разумов (Бабинец, Поцелуенко), 40:08-больш.8:1 - Козиенко (Микулко), 49:25-больш.9:1 - Винницкий (Воронин, Люльчук), 53:53-больш.9:2 - Кривонос (Посевин, Ханин), 59:181. Донбасс – 78 очков/31 матчей (шайбы 160-38)2. Кременчук – 75/31 (159-53)3. Кривбасс – 48/29 (90-69)4. Дженералз – 34/30 (68-118)5. Белый Барс – 20/30 (69-156)6. Витязь – 12/27 (62-174)