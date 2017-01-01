УХЛ. 32 тур. «Донбасс» забросил «Дженералз» семь безответных шайб

Хоккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ)-2016/2017. 32-й тур. 20 января

Сегодня, 20 января, в Броварах на льду ТРЦ «Терминал» в рамках 32-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся матч между киевским «Дженералз» и донецким «Донбассом».Подтверждать реноме фаворита матча дончане начали с первого периода. Двенадцати броскам по воротам «Донбасса» хозяева сумели противопоставить всего лишь один. Дебютный гол в текущем сезоне забил Андрей Григорьев (8-я минута), который мощно и точно со «щелчка» вогнал шайбу в сетку после передачи Вадима Мазура. За две секунды до первого перерыва удвоить перевес гостей вполне мог Виталий Лялька, однако его бросок пришелся точно в штангу.Проверять на прочность каркас ворот в дебюте второго отрезка продолжил Олег Шафаренко. А довести игровое преимущество команды до логического голевого конца спустя пару минут удалось Шамилю Рамазанову (28). После передачи юбиляра Егорова, которому в день матча исполнилось 30 лет, форвард «Донбасса» поразил левую от вратаря «девятку» ворот.Под занавес второй 20-минутки несколько по-настоящему острых атак провели хозяева, однако Богдан Дьяченко в каждом из эпизодов сыграл выше всяческих похвал. Сначала он не позволил отличиться Янишевскому, а затем продемонстрировал чудеса реакции, зафиксировав шайбу после броска из убойной позиции Татаренко.Чтобы сдерживать «Донбасс» в третьем периоде «Дженералз» уже попросту не хватило сил. В период с 48-й по 53-ю минуту гости забили четыре раза. По одному точному броску записали на свой счет Нименко (48), Шаманский (50), Шафаренко (52) и Егоров (56). Отметим гол именинника, который на пятачке выиграл борьбу у Татаренко и буквально с «ленточки» переправил шайбу в сетку.А точку в матче поставил лучший бомбардир Лиги Евгений Никифоров (60), которому ассистировал Игорь Кугут.Как результат, «Донбасс» добыл третью «сухую» победу над «Дженералз» кряду.«Дженералз» (Киев) -- 0:7 (0:1, 0:1, 0:5)0:1 - Григорьев (Мазур), 07:370:2 - Рамазанов (Егоров, Шаманский), 28:000:3 - Нименко (Победоносцев, Яковлевс), 47:45 больш/0:4 - Шаманский (Таран), 49:090:5 - Шафаренко (Нименко, Захаров), 51:010:6 - Егоров (Шафаренко, Захаров), 55:450:7 - Никифоров (Кугут), 59:411. Донбасс – 78 очков/31 матчей (шайбы 160-38)2. Кременчук – 72/30 (156-52)3. Кривбасс – 48/28 (89-66)4. Дженералз – 34/30 (68-118)5. Белый Барс – 17/29 (60-154)6. Витязь – 12/26 (60-165)