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УХЛ. 32 тур. «Донбасс» забросил «Дженералз» семь безответных шайб

УХЛ. 32 тур. «Донбасс» забросил «Дженералз» семь безответных шайб

Сегодня, 20 января, в Броварах на льду ТРЦ «Терминал» в рамках 32-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся матч между киевским «Дженералз» и донецким «Донбассом».

Подтверждать реноме фаворита матча дончане начали с первого периода. Двенадцати броскам по воротам «Донбасса» хозяева сумели противопоставить всего лишь один. Дебютный гол в текущем сезоне забил Андрей Григорьев (8-я минута), который мощно и точно со «щелчка» вогнал шайбу в сетку после передачи Вадима Мазура. За две секунды до первого перерыва удвоить перевес гостей вполне мог Виталий Лялька, однако его бросок пришелся точно в штангу.

Проверять на прочность каркас ворот в дебюте второго отрезка продолжил Олег Шафаренко. А довести игровое преимущество команды до логического голевого конца спустя пару минут удалось Шамилю Рамазанову (28). После передачи юбиляра Егорова, которому в день матча исполнилось 30 лет, форвард «Донбасса» поразил левую от вратаря «девятку» ворот.

Под занавес второй 20-минутки несколько по-настоящему острых атак провели хозяева, однако Богдан Дьяченко в каждом из эпизодов сыграл выше всяческих похвал. Сначала он не позволил отличиться Янишевскому, а затем продемонстрировал чудеса реакции, зафиксировав шайбу после броска из убойной позиции Татаренко.

Чтобы сдерживать «Донбасс» в третьем периоде «Дженералз» уже попросту не хватило сил. В период с 48-й по 53-ю минуту гости забили четыре раза. По одному точному броску записали на свой счет Нименко (48), Шаманский (50), Шафаренко (52) и Егоров (56). Отметим гол именинника, который на пятачке выиграл борьбу у Татаренко и буквально с «ленточки» переправил шайбу в сетку.

А точку в матче поставил лучший бомбардир Лиги Евгений Никифоров (60), которому ассистировал Игорь Кугут.

Как результат, «Донбасс» добыл третью «сухую» победу над «Дженералз» кряду.

Хоккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ)-2016/2017.  32-й тур. 20 января
«Дженералз» (Киев) - «Донбасс» (Донецк) - 0:7 (0:1, 0:1, 0:5)
Шайбы:
0:1 - Григорьев (Мазур), 07:37
0:2 - Рамазанов (Егоров, Шаманский), 28:00
0:3 - Нименко (Победоносцев, Яковлевс),  47:45 больш/
0:4 - Шаманский (Таран), 49:09
0:5 - Шафаренко (Нименко, Захаров), 51:01
0:6 - Егоров (Шафаренко, Захаров), 55:45
0:7 - Никифоров (Кугут), 59:41

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Донбасс – 78 очков/31 матчей (шайбы 160-38)
2. Кременчук – 72/30 (156-52)
3. Кривбасс – 48/28 (89-66)
4. Дженералз – 34/30 (68-118)
5. Белый Барс – 17/29 (60-154)
6. Витязь – 12/26 (60-165)
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