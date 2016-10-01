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УХЛ. Донбасс – Кременчук: превью 31-го тура

УХЛ. Донбасс – Кременчук: превью 31-го тура. Фото hcdonbass.com

Сегодня, 18 января, в Дружковке пройдет матч 31-го тура Украинской хоккейной лиги. На Ледовой арене «Альтаир» встретятся чемпион и бронзовый призер чемпионата сезона-2015/16, сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

Накануне противостояния
К матчу против принципиального соперник «Донбасс» подходит с завидной победной серией в 14 матчей. Началась она еще 9 ноября с победы над харьковским «Витязем» со счетом 10:0. С тех пор дончане добыли еще четыре «сухие» победы – по две над «Дженералз» (6:0 и 14:0) и «Кривбассом» (3:0 и 3:0).

В рамках успешной рекордной серии подопечные Анатолия Степанищева обыгрывали и будущего оппонента. 30 ноября на льду «Альтаира» хозяева взяли верх со счетом 4:2.

«Кременчук», в свою очередь, не проигрывает шесть матчей. Уступив дончанам, команда Дмитрия Пидгурского одержала три «сухие» победы над «Белым Барсом» и дважды «Дженералз». А к противостоянию в Дружковке подходят после напряженной победы над «Кривбассом» (5:2).

Дончане, в свою очередь, в 2017 году пока провели только один матч – 8 января с разницей в 3 шайбы обыграли идущий теперь на пятом месте «Белый Барс» (6:3).

История противостояния
Завтрашние оппоненты встречались уже 11 раз, пять из них – в сезоне-2016/17. За этот период «Донбасс» 5 раз побеждал в основное время и еще дважды со счетом 3:2 в овертайме. «Кременчук» побеждал четырежды и каждый раз на домашнем «Айсберге».

Самый результативный матч между лидерами Лиги был сыгран еще 2 марта 2016-го. Тогда дончане победили 7:2.

Бомбардирская гонка
Любопытным матч будет выглядеть и с точки зрения бомбардирского противостояния Евгения Никифорова и Ильи Коренчука. Оба нападающих провели по 29 матчей. В активе форварда дончан – 47 (20+27) очков, кременчужан – 45 (18+27).

Матч «Донбасс» - «Кременчук» начнется в 18:45.

Турнирная таблица чемпионата УХЛ-2016/17
1. Донбасс – 75 очков/29 матчей (шайбы 153-35)
2. Кременчук – 69/29 (153-52)
3. Кривбасс – 48/28 (89-66)
4. Дженералз – 34/28 (67-104)
5. Белый Барс – 14/28 (53-153)
6. Витязь – 12/26 (60-165)
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