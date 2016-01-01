НХЛ. Бекстрем, Маршанд и Макгинн - лучшие игроки недели

Форварды Никлас Бекстрем, Брэд Маршанд и Брок Макгинн признаны лучшими игроками прошедшей недели в НХЛ, сообщается на



Первой звездой недели признан шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрем. На его счету три заброшенных шайбы и семь результативных передачи в четырех матчах. Также Бекстрем помог своей команде выйти на первое место в турнирной таблице текущего чемпионата.



Второй назван форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд, на счету которого четыре шайбы и четыре передачи в трех матчах, две из которых «Брюинз» выиграли.



Третьей звездой минувшей недели стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Брок Макгинн, который набрал 7(4+3) очка и одержал со своей командой три победы в трех матчах.

Форварды Никлас Бекстрем, Брэд Маршанд и Брок Макгинн признаны лучшими игроками прошедшей недели в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги Первой звездой недели признан шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрем. На его счету три заброшенных шайбы и семь результативных передачи в четырех матчах. Также Бекстрем помог своей команде выйти на первое место в турнирной таблице текущего чемпионата.Второй назван форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд, на счету которого четыре шайбы и четыре передачи в трех матчах, две из которых «Брюинз» выиграли.Третьей звездой минувшей недели стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Брок Макгинн, который набрал 7(4+3) очка и одержал со своей командой три победы в трех матчах.