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МЧМ по хоккею-2017. Канада победила Швецию и в финале сыграет со сборной США

МЧМ по хоккею-2017. Канада победила Швецию и в финале сыграет со сборной США

В Монреале (Канада) проходит 41-й молодежный  чемпионат мира по хоккею.

В ночь на 5 января во втором полуфинальном матче сборная Канады уверенно победила команду Швеции со счетом 5:2. Отметим, что по ходу матча канадцы дважды уступала в счете, но в итоге добились успеха.
 
В составе сборной Канады дубль оформил Жюльен Готье (33-я и 59-я минуты), по разу расписались в воротах шведского голкипера Митчелл Стивенс (8), Энтони Чирелли (19) и Дилан Строум (48).
У проигравших шайбы забросили Джоэль Эрикссон Эк (7) и Карл Грундстрём (9).

Таким образом, в финале турнира сборная Канада сыграет со сборной США, а в матче за бронзу сразятся сборные Швеции и России.

Напомним, в первом полуфинале сборная США победила по буллитам команду России – 4:3 Б.

Хоккей. Чемпионат мира U20. Монреаль (Канада). 4 января
½ финала
Швеция – Канада – 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
Шайбы
1:0 – Эриксон (Седерлунд) – 6:05 (4х5)
1:1 – Стивенс (Чирелли) – 7:43
2:1 – Грундстрём (Нюландер, Эрикссон) – 8:05
2:2 – Чирелли (Клаг, Шабо) – 18:49 (4х4)
2:3 – Готье (Дюбуа) – 32:02
2:4 – Строум )Юулсен, Бин) – 47:38 (4х4)
2:5 – Готье (Строум, Джост) – 58:02 (en)
Вратари:  Сандстрём – Ингрэм, Харт
Броски: 31 (16-11-4) – 43 (12-17-14)
Штраф: 12:4-4-4) – 8 (4-2-2)
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