УХЛ. 28 тур. «Донбасс» разгромил «Дженералз» и установил рекорд результативности

Хоккей. Украинская хоккейна лига. (УХЛ)-2016/2017. 27-й тур. 27 декабря

Вчера, 27 декабря, в Броварах на Арене «Терминал» в рамках 28-го тура Украинской хоккейной лиги состоялся заключительный матч уходящего 2016 года, в котором киевский «Дженералз» принимал донецкий «Донбасс». Поединок завершился разгромным поражением хозяев льда со счетом 0:14.Второй год кряду «Донбасс» заканчивает выездными победами. Причем, оба раза дончане «всухую» обыграли киевлян.26 декабря 2015-го в Богуславе на Арене «Льодограй» команда Анатолия Степанищева во втором спаренном матче 12-го тура со счетом 11:0 взяла верх над «Льдинкой-Компаньон» Евгения Алипова. А год и один день спустя в воротах финалиста ЧУ сезона-2015/16 чемпион «расписался» 14 раз.В обоих случаях «Донбассу» в воротах противостоял Антон Дорош. В конце 2015 года он пропустил все 11 шайб. А в конце 2016 – в первом периоде пять, после чего место в «рамке» занял Артем Позынич.На решение исхода встречи гостям понадобилось чуть меньше четверти часа. В период с 5-й по 15-ю минуту Захаров, Благой, Шафаренко, Чердак и Лялька поочередно вписали свои фамилии в протокол. Причем, каждый раз дончане забивали легко, эффектно и с минимальным сопротивлением со стороны хозяев.Шанс у «Дженералз» появился за три минуты до первого перерыва, когда удалением до конца матча был наказан Виктор Захаров. Однако пока 5-минутный штраф отбывал Владимир Чердак киевляне не смогли создать ни одного по-настоящему острого момента у ворот Богдана Дьяченко.Команде Степанищева, в свою очередь, для обострения игры у ворот оппонента численного большинства не понадобилось. «Донбасс» ни на минуту не сбавлял обороты до конца матча, забросив еще девять раз. По хет-трику оформили Безуглый и Лялька, дубль записал на свой счет Благой, по разу забили Алексюк, Ворона и Толстушко.Обыграв «Дженералз» со счетом 14:0, подопечные Анатолия Степанищева установили новый рекорд результативности УХЛ. Победа дончан над киевлянами стала самой крупной в текущем чемпионате. Ранее планку на отметке 13:0 установил «Кременчук», который 4 декабря обыграл «Белый Барс».На новогодние праздники дончане уходят не только в ранге безоговорочного лидера чемпионата, но и с 13-матчевой победной серией.«Дженералз» (Киев) –– 0:14 (0:5, 0:4, 0:5)0:1 Захаров (Чердак, Толстушко), 04:290:2 Р.Благой (Шафаренко), 06:250:3 Шафаренко (Никифоров, Яковлевс), 13:270:4 Чердак (Захаров, Бондарев), 14:030:5 Лялька (Шаманский), 14:580:6 Безуглый (Шаманский), 22:100:7 Вл.Алексюк (Лялька), 25:140:8 Безуглый (Петрухно, Шаманский), 38:100:9 Ворона (Мазур, Чердак), 39:410:10 Лялька, 44:030:11 Безуглый (Шаманский, Вл.Алексюк), 49:340:12 Лялька (Бондарев, Чердак), 50:520:13 Р.Благой (Шафаренко, Никифоров), 51:080:14 Толстушко (Чердак, Лялька), 58:011. Донбасс – 72 очка/28 матчей (шайбы 147-32)2. Кременчук – 63/27 (130-49)3. Кривбасс – 42/25 (75-58)4. Дженералз – 31/25 (57-95)5. Витязь – 12/24 (58-139)6. Белый Барс – 11/25 (45-139)