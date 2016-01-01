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AIPS признала Болта и Байлз лучшими спортсменами 2016 года

Симона Байлз

Девятикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт и американская гимнастка Симона Байлз признаны лучшими спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Болт в пятый раз удостаивается во Франции титула лучшего спортсмена планеты. Он уже был лауреатом премии L'Equipe в 2008, 2009, 2012 и 2015 годах. В уходящем году он завоевал три золотые олимпийские награды на Играх в Рио- де-Жанейро, победив на дистанциях 100 м, 200 м и в эстафете 4х100 м. Таким образом, на трех Олимпийских играх ямаец завоевал девять золотых медалей.

19-летняя гимнастка Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также бронзовым призером в упражнениях не бревне.
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