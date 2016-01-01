Международная федерация гимнастики обеспокоена сексуальным скандалом в американском спорте

Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что обеспокоена информацией о сексуальном насилии в американском спорте. Об этом сообщает портал Inside the games.В августе в США разразился громкий скандал после того, как издание Indianapolis Star опубликовало результаты журналистского расследования, посвященного сексуальному насилию в отношении молодых гимнасток в США.Сообщалось, что на данный момент 368 гимнастов заявили о сексуальных домогательствах со стороны тренеров, владельцев гимнастических залов и других сотрудников, занятых в сфере спортивной гимнастики. Однако в расследовании отмечается, что количество потерпевших может быть заметно больше.В полицейских досье сообщается, что тренеры тайно фотографировали обнаженных гимнастов в возрасте от шести лет. Один из специалистов обвиняется в ежедневных действиях сексуального характера на протяжении определенного времени в отношении 14-летней спортсменки.FIG создаст рабочую группу для расследования сложившейся ситуации. «Мы будем внимательно следить за развитием дела. В случае необходимости предпримем соответствующие меры», - говорится в заявлении организации.22 ноября появилась информация, что обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении как минимум одной девушки моложе 13 лет предъявлено врачу Ларри Нассару, в течение многих лет работавшему с женской сборной США по спортивной гимнастике и спортсменками университета штата Мичиган.