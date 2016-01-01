На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Международная федерация гимнастики обеспокоена сексуальным скандалом в американском спорте
Международная федерация гимнастики обеспокоена сексуальным скандалом в американском спортеМеждународная федерация гимнастики (FIG) заявила, что обеспокоена информацией о сексуальном насилии в американском спорте. Об этом сообщает портал Inside the games.

В августе в США разразился громкий скандал после того, как издание Indianapolis Star опубликовало результаты журналистского расследования, посвященного сексуальному насилию в отношении молодых гимнасток в США.

Сообщалось, что на данный момент 368 гимнастов заявили о сексуальных домогательствах со стороны тренеров, владельцев гимнастических залов и других сотрудников, занятых в сфере спортивной гимнастики. Однако в расследовании отмечается, что количество потерпевших может быть заметно больше.

В полицейских досье сообщается, что тренеры тайно фотографировали обнаженных гимнастов в возрасте от шести лет. Один из специалистов обвиняется в ежедневных действиях сексуального характера на протяжении определенного времени в отношении 14-летней спортсменки.

FIG создаст рабочую группу для расследования сложившейся ситуации. «Мы будем внимательно следить за развитием дела. В случае необходимости предпримем соответствующие меры», - говорится в заявлении организации.

22 ноября появилась информация, что обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении как минимум одной девушки моложе 13 лет предъявлено врачу Ларри Нассару, в течение многих лет работавшему с женской сборной США по спортивной гимнастике и спортсменками университета штата Мичиган.
По материалам: ТАСС
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо обвинили в педофилии
Киев примет Чемпионат мира по художественной гимнастике
Токио примет ЧМ-2011 по спортивной гимнастике
Международная федерация завела 31 дело в отношении российских легкоатлетов
Российскому хоккеисту Варламову предъявлено обвинение в насилии
Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Ирину Дерюгину
Стартует IX Международный турнир «Кубок Олимпийской чемпионки Стеллы Захаровой»
Серебряный призер ОИ-2016 дисквалифицирован за неуважение к исламу
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Международная федерация гимнастики обеспокоена сексуальным скандалом в американском спорте
Игорь Радивилов завоевал два золота на первом этапе КМ по спортивной гимнастике
Верняев и Кислая выиграли Кубок Швейцарии
Верняев победил на Мемориале Артура Гандера в Швейцарии, Радивилов - третий
Серебряный призер ОИ-2016 дисквалифицирован за неуважение к исламу

Последние новости спорта

16:22 Хэй: Для меня главный приз — титул чемпиона мира в тяжелом весе, а не деньги 57 | Бокс

16:14 Экс-наставник сборной Украины стал скаутом нового клуба НХЛ 61 | Хоккей

15:41 Международная федерация гимнастики обеспокоена сексуальным скандалом в американском спорте 64 | Гимнастика

15:13 IBU в середине января назовет место проведения этапа КМ по биатлону вместо Тюмени 85 | Биатлон

14:33 Вoxingnews24: Ломаченко лучший боксер 2016 года 97 | Бокс

14:03 Тренер: Домрачева подтвердила, что готова стартовать в Оберхофе 107 | Биатлон

13:42 Анастасия Меркушина – лучшая спортсменка Украины в декабре 146 | Биатлон / Главные новости спорта

13:32 Макс Ферстаппен: Не хочу, чтобы меня сравнивали с Шумахером 91 | Формула-1

13:08 Марк Уэббер: Год в Формуле-1 порой идет за два 100 | Формула-1

12:54 Менеджер Постола: Виктор готов драться с кем угодно 93 | Бокс

Все новости

ФОТО

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

Джошуа перевесил Молину на 5 кг (+Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)

Александр Усик и Табисо Мчуну взяли вес (+Видео)

Промо-ролик к бою Усик – Мчуну





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Анастасия Меркушина – лучшая спортсменка Украины в декабре
Надежда Белкина выиграла спринт на чемпионате Украины по биатлону
Руслан Ткаленко победил в спринте на чемпионате Украины по биатлону
УХЛ. 27 тур. «Донбасс» забросил три безответных шайбы «Кривбассу»
Владимир Кличко получил от AIBA награду «Легендарный боксер»









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2016 (406)
Ноябрь 2016 (463)
Октябрь 2016 (547)
Сентябрь 2016 (464)
Август 2016 (429)
Июль 2016 (357)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги