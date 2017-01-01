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Винокуров – четвертый в спринте, Старикова – в гите на чемпионате Европы по велотреку

Винокуров – четвертый в спринте, Старикова – в гите на чемпионате Европы по велотрекуВчера, 21 октября, в Берлине (Германия) прошел второй день чемпионата Европы по велоспорту на треке. Было разыграно шесть комплектов наград. Украинцы призовых мест не заняли.

В индивидуальной спринте украинец Андрей Винокуров дошел до полуфинала, где проиграл французу Себастьену Вигеру. В малом финале за бронзу украинец уступил действующему чемпиону мира, россиянину Денису Дмитриеву и занял 4-е место.
Андрей Куценко выбыл из борьбы в 1/16 финала.
Победил француз Себастьен Вигер, серебро – у голландца Джеффри Хугланда.

В гонке с выбыванием Тарас Шевчук занял 9-е место. Золото завоевал бельгиец Гербен Тийсен.

В омниуме Владимир Фредюк – последний, 20-й. Чемпионом Европы стал испанец Альберт Торрес Барчело.

У женщин в гите на 500 м украинка Елена Старикова заняла 4-е место. Победила немка Мириам Велте.

В гонка по очкам на 25 км Анна Соловей заняла 9-е место. Чемпионкой Европы стала Трина Шмидт из Дании.

В индивидуальной гонке преследования Анна Нагорная заняла 11-е место. Золото завоевала британка Кэти Арчибальд.

Велотрек. Чемпионат Европы. Берлине (Германия), 20 октября
Мужчины
 Индивидуальный спринт 200 м
1. Себастьен Вигер (Франция)
2. Джеффри Хугланд (Голландия)
3. Денис Дмитриев (Россия)
4. Андрей ВИНОКУРОВ (Украина)

Омниум
1. Альберт Торрес Барчело (Испания) – 142
2. Джулиус Йохансен (Дания) – 140
3. Бенжамин Тома (Франция) – 137

20. Владимир Фредюк (Украина) -  (-44)

Гонка с выбыванием
1. Гербен Тийсен (Бельгия)
2. Максим Пискунов (Россия)
3. Руи Оливейра (Португалия)

9. Тарас Шевчук (Украина)

Женщины
Гит на 500 м
1. Мириам Велте (Германия) – 33,321
2. Паулина Грабош (Германия) – 33,559
3. Дарья Шмелёва (Россия) – 33,757
4. Елена СТАРИКОВА (Украина) – 33,824

Гонка по очкам. 25 км
1. Трина Шмидт (Дания) – 62
2. Гульназ Бадыкова (Россия) – 31
3. Татьяна Шаракова (Беларусь) – 29

9. Анна Соловей (Украина) - 8

Индивидуальная гонка преследования
1. Кэти Арчибальд (Великобритания) – 3.29,328
2. Юстина Качковска (Польша) – 3.32,452
3. Сильвия Вальсеччи (Италия) – 3.33,908

11. Анна Нагорная (Украина) – 3.41,491 в квалификации

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