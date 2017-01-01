Винокуров – четвертый в спринте, Старикова – в гите на чемпионате Европы по велотреку

Вчера, 21 октября, в Берлине (Германия) прошел второй день чемпионата Европы по велоспорту на треке. Было разыграно шесть комплектов наград. Украинцы призовых мест не заняли.



В индивидуальной спринте украинец Андрей Винокуров дошел до полуфинала, где проиграл французу Себастьену Вигеру. В малом финале за бронзу украинец уступил действующему чемпиону мира, россиянину Денису Дмитриеву и занял 4-е место.

Андрей Куценко выбыл из борьбы в 1/16 финала.

Победил француз Себастьен Вигер, серебро – у голландца Джеффри Хугланда.



В гонке с выбыванием Тарас Шевчук занял 9-е место. Золото завоевал бельгиец Гербен Тийсен.



В омниуме Владимир Фредюк – последний, 20-й. Чемпионом Европы стал испанец Альберт Торрес Барчело.



У женщин в гите на 500 м украинка Елена Старикова заняла 4-е место. Победила немка Мириам Велте.



В гонка по очкам на 25 км Анна Соловей заняла 9-е место. Чемпионкой Европы стала Трина Шмидт из Дании.



В индивидуальной гонке преследования Анна Нагорная заняла 11-е место. Золото завоевала британка Кэти Арчибальд.



Велотрек. Чемпионат Европы. Берлине (Германия), 20 октября

Мужчины

Индивидуальный спринт 200 м

1. Себастьен Вигер (Франция)

2. Джеффри Хугланд (Голландия)

3. Денис Дмитриев (Россия)

4. Андрей ВИНОКУРОВ (Украина)



Омниум

1. Альберт Торрес Барчело (Испания) – 142

2. Джулиус Йохансен (Дания) – 140

3. Бенжамин Тома (Франция) – 137

…

20. Владимир Фредюк (Украина) - (-44)



Гонка с выбыванием

1. Гербен Тийсен (Бельгия)

2. Максим Пискунов (Россия)

3. Руи Оливейра (Португалия)

…

9. Тарас Шевчук (Украина)



Женщины

Гит на 500 м

1. Мириам Велте (Германия) – 33,321

2. Паулина Грабош (Германия) – 33,559

3. Дарья Шмелёва (Россия) – 33,757

4. Елена СТАРИКОВА (Украина) – 33,824



Гонка по очкам. 25 км

1. Трина Шмидт (Дания) – 62

2. Гульназ Бадыкова (Россия) – 31

3. Татьяна Шаракова (Беларусь) – 29

…

9. Анна Соловей (Украина) - 8



Индивидуальная гонка преследования

1. Кэти Арчибальд (Великобритания) – 3.29,328

2. Юстина Качковска (Польша) – 3.32,452

3. Сильвия Вальсеччи (Италия) – 3.33,908

…

11. Анна Нагорная (Украина) – 3.41,491 в квалификации