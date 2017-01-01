Велогонщик скончался во время многодневки «Тур Канзаса»

Пресс-служба веломногодневки «Тур Канзаса» сообщила о гибели гонщика во время проведения соревнований.Фамилия погибшего спортсмена не оглашается.«Наши мысли обращены к семье, друзьям и товарищам по команде гонщика, который ушел из жизни после инцидента во время сегодняшней гонки.Наши сердца болят, так как мы скорбим по члену велосипедного сообщества», – говорится в сообщении.«Все произошло очень быстро: они выехали из-за поворота на большой скорости, он не справился с управлением, улетел в заграждение и ударился головой», – рассказал свидетель происшествия в эфире телеканала Fox 4 KC.