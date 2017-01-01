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Колумбиец Гавирия победил на третьем этапе «Джиро д’Италия» (+Видео)

Колумбиец Гавирия победил на третьем этапе «Джиро д’Италия»

В Италии на многодневной велогонке Гранд-тура – «Джиро д’Италия» прошел третий этап.

Победил колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия (Quick-Step Floors), проехав, проехав 148 км за 3 часа 26 минут 33 секунды. Вторым финишировал немец Рудигер Зелиг (Вora-Hansgrohe), третьим – итальянец Джакомо Ниццоло (Trek-Segafredo), оба со временем победителя.
    
Общий завет возглавил Фернандо Гавирия, сместив на второе место немца Андре Грайпеля (Lotto Soudal), уступающего лидеру 9 секунд. На третье место опустился австриец Лукас Пёстльбергер (Bora-Hansgrohe) - +0.13.

8 мая на «Джиро д’Италия» выходной день.
 
Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Италия, 7 мая
Третий этап. Тортоли – Кальяри. 148 км
1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 3:26.33
2. Рудигер Зелиг (Германия, Bora-Hansgrohe) – то же время
3. Джакомо Ниццоло (Италия, Trek-Segafredo)
4. Нэтан Хаас (Австралия, Dimension Data)
5. Максимилиано Ричесе (Аргентина, Quick-Step Floors)
6. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida) – +0.03

Общий зачет (после трех этапов)
1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 14:45.16
2. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – + 0.09
3. Лукас Пёстльбергер (Австрия, Bora-Hansgrohe) – + 0.13
4. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)
5. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida)
6. Кэлеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) – +0.17
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