Россиянин Дмитриев – чемпион мира в спринте по велотреку; Винокуров - десятый

Велотрек. Чемпионат мира. Гонконг, 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, в Гонконге прошел четвертый день чемпионата мира по велоспорту на треке. Было разыграно пять комплектов наград. Украинцы на подиум не поднимались.Андрей Винокуров в индивидуальном спринте украинец завершил выступление в 1/8 финала и занял 10-е место. Победил россиянин Денис Дмитриев, опередив в финале голландца Харри Лаврейсена. Бронзу завоевал новозеландец Итан Митчелл.Роман Гладыш занял 20-е место в омниуме. Чемпионом мира стал француз Бенжамин Тома. В тройку призеров также вошли Аарон Гэйт из Новой Зеландии и испанец Альберт Торрес Барсело.В соревнованиях женщин в гите на 500 м золото завоевала россиянка Дарья Шмелева, серебряным призером стала немка Мириам Велте, бронзовым – россиянка Анастасия Войнова.Украинка Елена Старикова в финальную восьмерку не пробилась и заняла 11-е место.В мэдисоне на 30 км украинки Анна Нагорная / Оксана Клячина не финишировали. Чемпионками мира стали бельгийки Лотта Копецки / Жольен Д’Ор, серебро в активе британок Элинор Баркер / Эмили Нельсон, бронзу выиграли австралийки Эми Кар / Александра Манли.В индивидуальной гонке преследования первенствовала американка Хлоя Дигерт, опередив австралийку Эшли Анкудиноф и свою соотечественницу Келли Гетлин.Украинки в этой дисциплине не представлены.За четыре дня соревнований разыграно 16 комплектом наград. Вмедальном зачете лидерство удерживают австралийцы, завоевавшие 10 медалей – 3 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые, вторые – россияне (3-0-1), третьи – американцы (2-0-1), четвертые – новозеландцы (1-2-2), пятое место делят британцы и немцы (по (1-2-1).1. Денис Дмитриев (Россия)2. Харри Лаврейсен (Голландия)3. Итан Митчелл (Новая Зеландия)10. Андрей Винокуров (Украина)1. Бенжамин Тома (Франция) – 1492. Аарон Гэйт (Новая Зеландия) – 1473. Альберт Торрес Барсело (Испания) – 13820. Роман Гладыш (Украина) - 81. Дарья Шмелёва (Россия) – 33,2822. Мириам Велте (Германия) – 33,3823. Анастасия Войнова (Россия) – 33,45411. Елена Старикова (Украина)1. Лотта Копецки / Жольен Д’Ор (Бельгия) – 442. Элинор Баркер / Эмили Нельсон (Великобритания) – 343. Эми Кар / Александра Манли (Австралия) – 26Анна Нагорная / Оксана Клячина (Украина) – не финишировали1. Хлоя Дигерт (США) – 3.24,6412. Эшли Анкудиноф (Австралия) – 3.31,7843. Келли Гетлин (США) – 3.30,365