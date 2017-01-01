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Россиянин Дмитриев – чемпион мира в спринте по велотреку; Винокуров - десятый
Россиянин Дмитриев – чемпион мира в спринте по велотреку; Винокуров - десятыйСегодня, 15 апреля, в Гонконге прошел четвертый день чемпионата мира по велоспорту на треке. Было разыграно пять комплектов наград. Украинцы на подиум не поднимались.

Андрей Винокуров в индивидуальном спринте украинец завершил выступление в 1/8 финала и занял 10-е место. Победил россиянин Денис Дмитриев, опередив в финале голландца Харри Лаврейсена. Бронзу завоевал новозеландец Итан Митчелл.

Роман Гладыш занял 20-е место в омниуме. Чемпионом мира стал француз Бенжамин Тома. В тройку призеров также вошли Аарон Гэйт из Новой Зеландии и испанец Альберт Торрес Барсело.

В соревнованиях женщин в гите на 500 м золото завоевала россиянка Дарья Шмелева, серебряным призером стала немка Мириам Велте, бронзовым – россиянка Анастасия Войнова.
Украинка Елена Старикова в финальную восьмерку не пробилась и заняла 11-е место.

В мэдисоне на 30 км украинки Анна Нагорная / Оксана Клячина не финишировали. Чемпионками мира стали бельгийки Лотта Копецки / Жольен Д’Ор, серебро в активе британок Элинор Баркер / Эмили Нельсон, бронзу выиграли австралийки Эми Кар / Александра Манли.

В индивидуальной гонке преследования первенствовала американка Хлоя Дигерт, опередив австралийку Эшли Анкудиноф и свою соотечественницу Келли Гетлин.
Украинки в этой дисциплине не представлены.

За четыре дня соревнований разыграно 16 комплектом наград. Вмедальном зачете лидерство удерживают австралийцы, завоевавшие 10 медалей – 3 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые, вторые – россияне (3-0-1), третьи – американцы (2-0-1), четвертые – новозеландцы (1-2-2), пятое место делят британцы и немцы (по (1-2-1).

Велотрек. Чемпионат мира. Гонконг, 15 апреля
Мужчины
Индивидуальный спринт
1. Денис Дмитриев (Россия)
2. Харри Лаврейсен (Голландия)
3. Итан Митчелл (Новая Зеландия)

10. Андрей Винокуров (Украина)

Омниум
1. Бенжамин Тома (Франция) – 149
2. Аарон Гэйт (Новая Зеландия) – 147
3. Альберт Торрес Барсело (Испания) – 138

20. Роман Гладыш (Украина) - 8

Женщины
Гит на 500 м
1. Дарья Шмелёва (Россия) – 33,282
2. Мириам Велте (Германия) – 33,382
3. Анастасия Войнова (Россия) – 33,454

11. Елена Старикова (Украина)

Женщины. Мэдисон. 30 км
1. Лотта Копецки / Жольен Д’Ор (Бельгия) – 44
2. Элинор Баркер / Эмили Нельсон (Великобритания) – 34
3. Эми Кар / Александра Манли (Австралия) – 26

Анна Нагорная / Оксана Клячина (Украина) – не финишировали

Индивидуальная гонка преследования. 3000 м
1. Хлоя Дигерт (США) – 3.24,641
2. Эшли Анкудиноф (Австралия) – 3.31,784
3. Келли Гетлин (США) – 3.30,365
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