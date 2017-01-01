На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Марк Кавендиш выиграл первый этап велогонки «Тур Абу-Даби»

Кавендиш выиграл первый этап велогонки «Тур Абу-Даби»

В ОАЭ стартовала многодневная велогонка Мирового тура – «Тур Абу-Даби».

Первый этап выиграл британский велогонщик Марк Кавендиш (Dimension Data), проехав 189 км дистанции за 4 часа 37 минут 6 секунд.
Вторым стал немец Андрэ Грайпель (Lotto Soudal), третьим – итальянец Николо Бонифацио (Bahrain-Merida).

Велошоссе. Мировой тур. «Тур Абу-Даби». ОАЭ, 23 февраля
Первый этап. Мадинат Зайед. 189 км
1. Марк Кавендиш (Великобритания, Dimension Data) – 4.37,06
2. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – то же время
3. Николо Бонифацио (Италия, Bahrain-Merida)
4. Симоне Консонни (Италия, UAE Team Emirates)
5. Элиа Вивиани (Италия, Sky)
6. Роджер Клюге (Германия, Orica-Scott)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Австралиец Эван победил на третьем этапе велогонки «Тур Даун Андер»
Австралиец Эванс выиграл первый этап велогонки «Тур Даун Андер»
Британец Кавендиш победил на 14-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 23-й
Британец Кавендиш победил на третьем этапе «Тур де Франс»; Гривко – 98-й
Британец Кавендиш победил на первом этапе «Тур де Франс»; Гривко – 41-й
Марк Кавендиш победил на седьмом этапе «Тур де Франс»; Гривко – 16-й
Андре Грайпель выиграл пятый этап «Тур де Франс»; Гривко – 66-й
Марк Реншоу выиграл первый этап велогонки «Энеко тур»; Гривко – 82-й
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Марк Кавендиш выиграл первый этап велогонки «Тур Абу-Даби»
Пятикратный олимпийский чемпион сломал ногу на съемках реалити-шоу
Лидер многодневки «Тур Дубая» потребовал наказать ударившего его Андрея Гривко
Андрей Гривко об инциденте на третьем этапе «Тура Дубая», повлекшем его дисквалификацию
Немец Дегенкольб выиграл третий этап велогонки «Тур Дубая»

Последние новости спорта

00:04 Рио-де-Жанейро. Долгополов обыграл Себальоса и вышел в четвертьфинал 80 | Теннис / Главные новости спорта

22:56 Стаховский проиграл Монфису во втором круге турнира ATP в Марселе 134 | Теннис

21:52 Марченко проиграл Цонге во втором круге турнира в Марселе 123 | Теннис

20:31 Дубай. Кербер стала соперницей Свитолиной по полуфиналу 151 | Теннис

20:09 Анна Музычук выиграла у Костенюк первую партию ½ финала ЧМ по шахматам 185 | Шахматы

19:51 Норвежка Фалла и итальянец Пеллегрино – чемпионы мира в лыжном спринте 136 | Лыжные гонки

19:01 Возняцки вышла в полуфинал на турнире в Дубае 161 | Теннис

18:18 Марк Кавендиш выиграл первый этап велогонки «Тур Абу-Даби» 138 | Велоспорт

18:01 Анна Кривонос – 14-я в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ по биатлону 139 | Биатлон

17:43 Рейтинг ESPN: Владимир Кличко второй после Тайсона Фьюри 169 | Бокс

Все новости

ФОТО

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

ВИДЕО

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)

НБА. Лучшие моменты Матча звезд-2017 (Видео)

НБА. Звездный уик-энд. Гленн Робинсон III выиграл конкурс данков, Эрик Гордон – конкурс трехочковых (+Видео)

Серебро украинских биатлонисток в эстафете на ЧМ-2017 (Видео)

Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки (Видео)

Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Рио-де-Жанейро. Долгополов обыграл Себальоса и вышел в четвертьфинал
Дубай. Свитолина разгромила Дэвис и вышла в полуфинал
Дубай. Бондаренко уступила Возняцки в 1/8 финала
Дубай. Свитолина сломила сопротивление Макхэйл и вышла в ¼ финала
Рио-де-Жанейро. Долгополов стартовал с победы над Феррером









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (488)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (461)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги