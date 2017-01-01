Марк Кавендиш выиграл первый этап велогонки «Тур Абу-Даби»

В ОАЭ стартовала многодневная велогонка Мирового тура – «Тур Абу-Даби».



Первый этап выиграл британский велогонщик Марк Кавендиш (Dimension Data), проехав 189 км дистанции за 4 часа 37 минут 6 секунд.

Вторым стал немец Андрэ Грайпель (Lotto Soudal), третьим – итальянец Николо Бонифацио (Bahrain-Merida).



Велошоссе. Мировой тур. «Тур Абу-Даби». ОАЭ, 23 февраля

Первый этап. Мадинат Зайед. 189 км

1. Марк Кавендиш (Великобритания, Dimension Data) – 4.37,06

2. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – то же время

3. Николо Бонифацио (Италия, Bahrain-Merida)

4. Симоне Консонни (Италия, UAE Team Emirates)

5. Элиа Вивиани (Италия, Sky)

6. Роджер Клюге (Германия, Orica-Scott)

В ОАЭ стартовала многодневная велогонка Мирового тура – «Тур Абу-Даби».Первый этап выиграл британский велогонщик Марк Кавендиш (Dimension Data), проехав 189 км дистанции за 4 часа 37 минут 6 секунд.Вторым стал немец Андрэ Грайпель (Lotto Soudal), третьим – итальянец Николо Бонифацио (Bahrain-Merida).1. Марк Кавендиш (Великобритания, Dimension Data) – 4.37,062. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – то же время3. Николо Бонифацио (Италия, Bahrain-Merida)4. Симоне Консонни (Италия, UAE Team Emirates)5. Элиа Вивиани (Италия, Sky)6. Роджер Клюге (Германия, Orica-Scott)