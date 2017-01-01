ЧЕ по шахматам. Грузинка Нана Дзагнидзе стала единоличным лидером после 10-го тура

Шахматы. Чемпионат Европы. Рига (Латвия). 21 апреля

В Риге (Латвия) на чемпионате Европы по шахматам среди женщин прошел десятый тур.Победили своих соперниц украинки Наталья Жукова, Инна Гапоненко и Елизавета Малахова.Вничью сыграли Мария Музычук, Наталья Букса, Ольга Бабий, Ольга Иваненко и Евгения Долуханова.Свои партии проиграли Анна Музычук и Юлия Осьмак,После десяти туров единоличным лидером стала грузинка Нана Джагнидзе (7 очков), победившая в десятом туре польку Монику Сочко. На пол очка от нее отстает россиянка Александра Горячкина, сыгравшая вничью с Хоанг Тхань Транг из Венгрии.Лучшие среди украинок Мария Музычук, Наталья Жукова и Инна Гапоненко набрали по 7 очков и делят места с 3-по 14-е.Чемпионат Европы завершится 22 апреля. По его итогам 14 лучших шахматисток получат право сыграть на чемпионате мира.1. Дзагнидзе (Грузия) – 8 баллов2. Горячкина (Россия) – 7,53-14. Мария Музычук, Жукова, Гапоненко – по 724-45. Анна Музычук, Осьмак, Букса – по 646-63. Малахова, Бабий – по 5,564-88. Долуханова - 5