На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

ЧЕ по шахматам. Грузинка Нана Дзагнидзе стала единоличным лидером после 10-го тура

ЧЕ по шахматам. Нана Дзагнидзе стала единоличным лидером после 10-го тура

В Риге (Латвия) на чемпионате Европы по шахматам среди женщин прошел десятый тур.   

Победили своих соперниц украинки Наталья Жукова, Инна Гапоненко и Елизавета Малахова.

Вничью сыграли Мария Музычук, Наталья Букса, Ольга Бабий, Ольга Иваненко и Евгения Долуханова.

Свои партии проиграли Анна Музычук и Юлия Осьмак,

После десяти туров единоличным лидером стала грузинка Нана Джагнидзе (7 очков), победившая в десятом туре польку Монику Сочко. На пол очка от нее отстает россиянка Александра Горячкина, сыгравшая вничью с Хоанг Тхань Транг из Венгрии.

Лучшие среди украинок Мария Музычук, Наталья Жукова и Инна Гапоненко набрали по 7 очков и делят места с 3-по 14-е.

Чемпионат Европы завершится 22 апреля. По его итогам 14 лучших шахматисток получат право сыграть на чемпионате мира.

Шахматы. Чемпионат Европы. Рига (Латвия). 21 апреля
Турнирное положение (после десяти туров)
1. Дзагнидзе (Грузия) – 8 баллов
2. Горячкина (Россия) – 7,5
3-14. Мария Музычук, Жукова, Гапоненко – по 7
24-45. Анна Музычук, Осьмак, Букса – по 6
46-63. Малахова, Бабий – по 5,5
64-88. Долуханова - 5
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

ЧЕ по шахматам. Мария Музычук пол-очка уступает дуэту лидеров после 9-го тура
ЧЕ по шахматам. Мария Музычук на пол-очка отстает от дуэта лидеров после 8-го тура
ЧЕ по шахматам. Сестры Музычук и Наталья Жукова отстают на пол очка от квартета лидеров
Россиянка Горячкина - лидер ЧЕ по шахматам после пяти туров
Нана Дзагнидзе — единоличный лидер женского ЧЕ по шахматам после третьего тура
Анна Музычук победила в первой партии 1/8 финала ЧМ по шахматам
Анна Музычук – чемпионка мира по быстрым шахматам
Две украинки из пяти стартовали с побед на ЧМ по шахматам
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

ЧЕ по шахматам. Грузинка Нана Дзагнидзе стала единоличным лидером после 10-го тура
ЧЕ по шахматам. Мария Музычук пол-очка уступает дуэту лидеров после 9-го тура
ЧЕ по шахматам. Мария Музычук на пол-очка отстает от дуэта лидеров после 8-го тура
ЧЕ по шахматам. Сестры Музычук и Наталья Жукова отстают на пол очка от квартета лидеров
Россиянка Горячкина - лидер ЧЕ по шахматам после пяти туров

Последние новости спорта

22:09 Надаль стал последним полуфиналистом на «Мастерсе» в Монте-Карло 130 | Теннис

21:57 ЧЕ по шахматам. Грузинка Нана Дзагнидзе стала единоличным лидером после 10-го тура 135 | Шахматы

21:16 Джокович зачехлил ракетку в ¼ финала «Мастерса» в Монте-Карло 148 | Теннис

18:53 Иван Редкач сделал прогноз на бой Кличко - Джошуа 251 | Бокс

17:57 Олег Верняев – чемпион Европы в многоборье 212 | Гимнастика / Главные новости спорта

17:37 Уайлдер: В тренировочный лагерь Кличко поехал бы даже бесплатно 239 | Бокс

17:29 Монте-Карло. Пуи победил Куэваса и вышел в полуфинал 171 | Теннис

17:05 ЧЕ по шахматам. Мария Музычук пол-очка уступает дуэту лидеров после 9-го тура 181 | Шахматы

16:11 Монте-Карло. Рамос обыграл Чилича и стал первым полуфиналистом 184 | Теннис

15:59 Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото) 169 | Теннис / Фото

Все новости

ФОТО

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

Усик победил Хантера, Гвоздик уничтожил Гонсалеса (Фото)

Бой Василий Ломаченко vs Джейсон Соса в фотографиях

Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото)

ВИДЕО

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)

Ломаченко-«матадор» дразнит Сосу (Видео)

Василий Ломаченко защитил титул в бою с Джейсоном Сосой (Видео)

Гвоздик нокаутировал Гонсалеса в третьем раунде (Видео)

Александр Усик победил Майкла Хантера (Видео)





Топ-новости недели

Олег Верняев – чемпион Европы в многоборье
Георгий Зантарая и Дарья Билодид – чемпионы Европы по дзюдо
Олег Верняев выиграл квалификацию чемпионата Европы в личном многоборье
Марина Ильинская – вице-чемпионка Европы по бадминтону среди юниоров
Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию Ольги Абрамовой








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (321)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги