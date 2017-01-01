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Илюмжинов сохранил пост президента ФИДЕ
Илюмжинов сохранил пост президента ФИДЕПрезидент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов сохранил пост главы организации, но продолжит исполнять обязанности с рядом ограничений. Они касаются финансовых, юридических и деловых полномочий в FIDE. Таков итог внеочередного заседания президентского совета FIDE, прошедшего в Афинах в понедельник.

Для Илюмжинова ничего не поменялось - ограничения действуют уже больше года. В декабре 2015 года он добровольно предложил передать часть своих полномочий вице- президенту FIDE Георгиосу Макропулосу. Причиной послужило его включение в санкционный список США, которое могло навредить организации.

27 марта на сайте федерации появилось сообщение об уходе Илюмжинова в отставку. Сам он отставку опроверг, заявив, что с поста президента FIDE не уходил и никаких документов не подписывал.

Илюмжинов — бессменный президент ФИДЕ с 1995 года. Следующие выборы главы организации состоятся в сентябре 2018 года.
По материалам: ТАСС
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