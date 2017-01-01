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Анна Музычук и Анна Ушенина победили своих соперниц в первой партии 1/16 финала ЧМ по шахматам

Анна Музычук и Ушенина победили своих соперниц в первой партии 1/16 финала ЧМ по шахматам

В Тегеране (Иран) проходит  чемпионата мира по шахматам среди женщин. 

Сильнейшая шахматистка планеты китаянка Хоу Ифань не будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в прошлом году в матче с украинкой Марией Музычук во Львове.
В отличие от мужчин, где FIDE окончательно вернулась к матчевой системе определения чемпионов мира, женщины чередуют матчи с нокаут- турнирами. Хоу Ифань выиграла три предыдущих чемпионских матча, однако в "нокаутах" она участия не принимает, в 2012 году уступив корону украинке Анне Ушениной, которая победила на турнире в Ханты-Мансийске, а два года назад - Анне Музычук, первенствовавшей в Сочи.

По разным причинам отказались от участия в чемпионате мира, помимо Хоу Ифань, Мария Музычук и Хампи Конеру из Индии.

В турнире принимают участие пять украинских шахматисток. К сожалению, на старте турнира в 1/32 финала выбыла из борьбы Наталья Жукова, уступив грузинке Нино Хурцидзе (0,5:1,5).

В первом матче 1/16 финала Анна Музычук белыми фигурами победила россиянку Алину Кашлинскую, Анна Ушенина (белыми) обыграла китаянку Тан Жонгю, Инна Гапоненко (белыми) сыграла вничью с экс-чемпионкой мира россиянкой Александрой Костенюк, а Наталья Букса (черными) уступила грузинке Софико Гурамишвили.

Соревнования проходят по нокаут-системе. В случае ничейного исхода двух партий играется тай-брейк.

Партии 1/16 финала будут сыграны 14-16 февраля, 1/8 финала - 17-19 февраля, 1/4 финала - 20-22 февраля, полуфиналы - 23-25 февраля. Финал запланирован на 27 февраля - 3 марта.

Шахматы. Чемпионат мира среди женщин. Тегеран (Иран). 14 февраля
1/16 финала. Первая партия.
Анна Музычук (Украина) - Алина Кашлинская (Россия) – 1:0
Инна Гапоненко (Украина) - Александра Костенюк (Россия) – 0,5:0,5
Анна Ушенина (Украина) - Тан Чжон (Китай) – 1:0
Софико Гурамишвили (Грузия) - Наталья Букса (Украина) – 1:0
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