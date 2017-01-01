НБА. Лучшие моменты недели (Видео)

Вчера, 17:29 166 | Баскетбол / Видео

Официальный канал Национальной баскетбольной ассоциация (НБА) на YouTube представил подборку лучших моментов очередной недели регулярного чемпионата с участием Кристапса Порзингиса, Джеймса Хардена, Леброна Джеймса и других. НБА. Порзингис и Харден - лучшие игроки недели









