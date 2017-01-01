НБА. Порзингис и Харден - лучшие игроки недели

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис и защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признаны лучшими игроками прошедшей недели в НБА.



Порзингис в течение недели набирал в среднем за игру 33,5 очка, делал 6,8 подбора и 3,3 блока. В матче «Индианой Пэйсерс» форвард установил личный рекорд результативности, набрав 40 очков.



Хардена сумел набрать в среднем за игру 36,3 очка и 10 передач, а также обновил личный рекорд результативности, набрав 56 очков в игре с «Ютой».