На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НБА. Порзингис и Харден - лучшие игроки недели

Джеймс Харден #13 (Хьюстон)Форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис и защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признаны лучшими игроками прошедшей недели в НБА.

Порзингис в течение недели набирал в среднем за игру 33,5 очка, делал 6,8 подбора и 3,3 блока. В матче «Индианой Пэйсерс» форвард установил личный рекорд результативности, набрав 40 очков.

Хардена сумел набрать в среднем за игру 36,3 очка и 10 передач, а также обновил личный рекорд результативности, набрав 56 очков в игре с «Ютой».

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НБА. Леброн Джеймс и Крис Пол признаны лучшими игроками недели
НБА. Кармело Энтони и Никола Пекович названы лучшими игроками недели
НБА. Карри и Батлер — лучшие игроки недели
НБА. Леброн Джеймс и Джордж Хилл признаны игроками недели
НБА. Леброн Джеймс установил личный антирекорд результативности
НБА. Гарнетт и Байнум - игроки недели
НБА. Джордж и Уэстбрук — лучшие игроки недели
НБА. Джефферсон и Новицки — лучшие игроки недели
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НБА. Порзингис и Харден - лучшие игроки недели
НБА. «Финикс» проиграл «Бруклину», «Голден Стєйт» обыграл «Майами», «Бостон» выиграл у «Атланты»
НБА. «Финикс» проиграл «Сан-Антонио», «Кливленд» - «Атланте», «Майами» выиграл у «Клипперс» и другие результаты
НБА. «Финикс» проиграл «Нью-Йорку», «Кливленд выиграл у «Вашингтона» и другие результаты
НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио», «Портленд» выиграл у «Лейкерс» (+Видео)

Последние новости спорта

11:28 Уайлдер: Джошуа хватит и первого боя со мной, реванш не потребуется 238 | Бокс

11:09 НХЛ. Шайфли, Кадри и Грабнер - звезды игрового дня 235 | Хоккей

10:39 Мужская и женская сборные Украины по шахматам бронзовые призеры чемпионата Европы 288 | Шахматы / Главные новости спорта

09:53 НБА. Порзингис и Харден - лучшие игроки недели 252 | Баскетбол

09:33 НБА. «Финикс» проиграл «Бруклину», «Голден Стєйт» обыграл «Майами», «Бостон» выиграл у «Атланты» 260 | Баскетбол

09:01 НХЛ. Кроуфорд, Бэйли, Джонс – звезды недели 262 | Хоккей

08:42 НХЛ. «Торонто» по буллитам одолел «Вегас», «Вашингтон» в овертайме обыграл «Аризону», «Коламбус» проиграл «Рейнджерс» и другие результаты 275 | Хоккей

19:28 Ангелина Калинина стартовала с победы на турнире WTA в Лиможе 213 | Теннис

18:07 Льюис Хэмилтон подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму €3,7 млн 319 | Формула-1

17:53 Бьорндален: Мне вроде 43, а мотивация, как у 20-летнего 163 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

ВИДЕО

Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна (Видео боя)

НХЛ. Стэмкос, Киллорн и Хэйс, оштрафованы $ 5 тыс. за неспортивное поведение (Видео)

Усик начал подготовку к бою с Бриедисом (Видео)

Беленький: Поветкин победил Такама убедительнее, чем Джошуа (Видео)

Энтони Джошуа – Карлос Такам: Лучшие моменты боя (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор финала Каролин Возняцки - Винус Уильямс (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор полуфинала Винус Уильямс – Каролин Гарсия (Видео)





Топ-новости недели

Мужская и женская сборные Украины по шахматам бронзовые призеры чемпионата Европы
Анна Соловей – серебряный призер этапа КМ по велотреку в Польше
Татьяна Климченко – бронзовый призер этапа КМ по велотреку в Польше
Джек Сок стал чемпионом «Мастерса-1000» в Париже
Малый итоговый турнир WTA. Гёргес победила в финале Вандевеге








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (95)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги