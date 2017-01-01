Деррик Роуз может вернуться в «Чикаго Буллз»

Разыгрывающий защитник Деррик Роуз, получивший этим летом статус свободного агента, может продолжить карьеру в «Чикаго Буллз», сообщает Bleacher Report.Минувший сезон баскетболист провёл в составе «Нью-Йорк Никс». До этого Роуз всю свою карьеру в НБА защищал цвета именно «Чикаго». В команде из Иллинойса он получил звание MVP регулярного чемпионата, а также трижды принимал участие в Матче всех звезд.В регулярных чемпионатах в составе «Чикаго» он сыграл в 406 матчах. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы также «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».