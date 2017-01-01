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Леброн Джеймс: В 5-м матче «Кливленду» нужно сыграть в 20 раз лучше

Леброн Джеймс: В пятом матче «Кливленду» нужно сыграть в 20 раз лучше

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поделился ожиданиями от предстоящего поединка финальной серии плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» (1-3).

«В первом и втором матчах мы сыграли плохо. Поэтому мы внимательно посмотрели видеозапись, чтобы понять, какие допустили ошибки. Если будем делать что-то не так, они заставят нас заплатить за это. На «Оракл-Арене» нужно играть в 20 раз лучше, и мы понимаем это», – приводит слова Джеймса ASAP Sports.

Пятая игра финала плей-офф состоится на домашнем паркете «Голден Стэйт» 13 июня.
По материалам: Чемпионат.com
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