Леброн Джеймс: В 5-м матче «Кливленду» нужно сыграть в 20 раз лучше

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поделился ожиданиями от предстоящего поединка финальной серии плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» (1-3).



«В первом и втором матчах мы сыграли плохо. Поэтому мы внимательно посмотрели видеозапись, чтобы понять, какие допустили ошибки. Если будем делать что-то не так, они заставят нас заплатить за это. На «Оракл-Арене» нужно играть в 20 раз лучше, и мы понимаем это», – приводит слова Джеймса ASAP Sports.



Пятая игра финала плей-офф состоится на домашнем паркете «Голден Стэйт» 13 июня.

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поделился ожиданиями от предстоящего поединка финальной серии плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» (1-3).«В первом и втором матчах мы сыграли плохо. Поэтому мы внимательно посмотрели видеозапись, чтобы понять, какие допустили ошибки. Если будем делать что-то не так, они заставят нас заплатить за это. На «Оракл-Арене» нужно играть в 20 раз лучше, и мы понимаем это», – приводит слова Джеймса ASAP Sports.Пятая игра финала плей-офф состоится на домашнем паркете «Голден Стэйт» 13 июня.