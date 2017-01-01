Женская сборная Украины по баскетболу заняла третье место на турнире в Греции

Баскетбол. Женщины.Международный турнир. Птры (Греция). 7-9 июня

Женская сборная Украины по баскетболу завершила очередной этап подготовки к Евробаскету-2017. Команда Владимира Холопова приняла участие в международном товарищеском турнире в городе Патры (Греция), где провела три матча.Украинки одержали одну победу над командой Беларуси (84:82) и потерпели два поражения - с Россией (67:73) и Грецией (75:82).Таким образом, украинская команда заняла третье место на турнире. Первыми стали хозяйки - баскетболистки сборной Греции, которые выиграли все три матча, россиянки с двумя победами и одним поражением заняли второе место, а белорусская команда замкнула квартет, не сумев выиграть в ни одного матча.УКРАИНА - Россия - 67:73Греция - Беларусь - 65:58УКРАИНА - Беларусь - 84:82Греция - Россия - 76:74Беларусь – Россия - 64:77Греция - УКРАИНА - 82:75Чемпионат Европы-2017 по баскетболу среди женских команд стартует в Чехии 16 июня. В первый день соревнований сборная Украины стартует в матче против хозяек первенства команды Чехии. 17 июня команда Владимира Холопова сыграет против Испании, а последний матч группового раунда проведет 19 июня против Венгрии.