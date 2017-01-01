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Леброн Джеймс: В Америке тяжело быть чернокожим

Леброн Джеймс: В Америке тяжело быть чернокожим

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал проявления расизма в отношении него. Накануне стало известно, что на воротах дома Джеймса в Лос-Анджелесе было оставлено граффити с надписью расистского содержания.

«Расизм всегда будет частью мира, частью Америки, - приводит слова Джеймса SLAM Online. - Ненависть, особенно к афроамериканцам, живёт каждый день. В Америке тяжело быть чернокожим. Нам предстоит пройти ещё долгий путь… Моя семья в безопасности, а это самое важное».

2 июня «Кливленд» начнёт финальную серии чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

По материалам: Чемпионат.com
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