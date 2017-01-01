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НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Бостон» выиграл 2-й матч серии с «Вашингтоном», «Голден Стэйт» вышел вперед в серии с «Ютой»

Бостон – Вашингтон (129:119 OT). Айзея Томас # 4 (Бостон)

В ночь на 3 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные матчи серий второго раунда плей-офф.

В Восточной конференции «Бостон Селтикс» на домашнем паркете победил в овертайме «Вашингтон Уизардс» во втором матче полуфинала со счетом 129:119 ОТ.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бостона» Айзея Томас, набравший 53 очка. В активе Эла Хорфорда 15 очков и 12 подборов.
Самым результативным в составе «Вашингтона» стал Джон Уолл, на счету которого 40 очков и 13 передач. Дабл-дабл сделал Марчин Гортат - 14 очков и 10 подборов.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Бостона».

В Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» одолел «Юту Джаз» в первом матче полуфинала со счетом 106:94.
Самым результативным игроком в составе победителей  стал Стивен Карри, набравший 22 очка. Кевин Дюрант и Дрэймонд Грин набрали  по 17 очков, Клэй Томпсон — 15.
В составе «Юты» 13 очков набрал Руди Гобер. Гордон Хэйворд и Родни Худ записали на свой счет по 12 очков.

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 33,0 (5)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 31,0 (6)
4. Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) – 29,7 (7)
5. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 29,6 (8

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. Второй раунд. 2 мая
½ финала. Восточная конференция. 2-й матч.
Бостон – Вашингтон 129:119 OT (29:42, 35:25, 20:22, 30:25, 15:5)
Бостон: Томас (53), Хорфорд (15 + 12 подборов), Брэдли (14), Краудер (14), Розир (12), Смарт (9), Олиник (8), Браун (4)
Вашингтон: Уолл (40 + 13 передач), М-ф Моррис (16), Бил (14), Гортат (14 + 10 подборов), Портер (13), Убре (12), Смит (10)
Счет в серии: 2-0
 
¼ финала. Западная конференция. 1-й матч.
Голден Стэйт – Юта 106:94 (27:21, 31:25, 26:27, 22:21)
Голден Стэйт: Карри (22), Дюрант (17), Грин (17), Томпсон (15), Пачулия (10), Ливингстон (9), Кларк (6), Игудала (4), Уэст (4), МакГи (2)
Юта: Гобер (13), Хэйворд (12), Худ (12), Джонсон (11), Джордж Хилл (7), Экзам (7), Лайлс (7), Мак (6), Инглс (5), Диао (4), Фэйворс (4), Боломбой (4), Нето (2)
Счет в серии: 1-0
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