НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Бостон» выиграл 2-й матч серии с «Вашингтоном», «Голден Стэйт» вышел вперед в серии с «Ютой»

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. Второй раунд. 2 мая

Бостон:

Вашингтон:

Голден Стэйт:

Юта:

В ночь на 3 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные матчи серий второго раунда плей-офф.«Бостон Селтикс» на домашнем паркете победил в овертайме «Вашингтон Уизардс» во втором матче полуфинала со счетом 129:119 ОТ.Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бостона» Айзея Томас, набравший 53 очка. В активе Эла Хорфорда 15 очков и 12 подборов.Самым результативным в составе «Вашингтона» стал Джон Уолл, на счету которого 40 очков и 13 передач. Дабл-дабл сделал Марчин Гортат - 14 очков и 10 подборов.Счет в серии стал 2-0 в пользу «Бостона».«Голден Стэйт Уорриорз» одолел «Юту Джаз» в первом матче полуфинала со счетом 106:94.Самым результативным игроком в составе победителей стал Стивен Карри, набравший 22 очка. Кевин Дюрант и Дрэймонд Грин набрали по 17 очков, Клэй Томпсон — 15.В составе «Юты» 13 очков набрал Руди Гобер. Гордон Хэйворд и Родни Худ записали на свой счет по 12 очков.1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 33,0 (5)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 31,0 (6)4. Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) – 29,7 (7)5. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 29,6 (8– Вашингтон 129:119 OT (29:42, 35:25, 20:22, 30:25, 15:5)Томас (53), Хорфорд (15 + 12 подборов), Брэдли (14), Краудер (14), Розир (12), Смарт (9), Олиник (8), Браун (4)Уолл (40 + 13 передач), М-ф Моррис (16), Бил (14), Гортат (14 + 10 подборов), Портер (13), Убре (12), Смит (10)– Юта 106:94 (27:21, 31:25, 26:27, 22:21)Карри (22), Дюрант (17), Грин (17), Томпсон (15), Пачулия (10), Ливингстон (9), Кларк (6), Игудала (4), Уэст (4), МакГи (2)Гобер (13), Хэйворд (12), Худ (12), Джонсон (11), Джордж Хилл (7), Экзам (7), Лайлс (7), Мак (6), Инглс (5), Диао (4), Фэйворс (4), Боломбой (4), Нето (2)