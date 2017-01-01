НБА. «Сан-Антонио» разгромил «Кливленд», «Оклахома» вырвал победу у «Далласа» и другие результаты

В ночь на 28 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.
«Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете разгромил действующего чемпиона НБА «Кливленд Кавальерс» со счетом 103:74.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 25 очков. По 14 очков набрали Пау Газоль и Ламаркус Олдридж.
В составе «Кливленда» лишь два игрока преодолели отметку в 10 очков — Леброн Джеймс (17) и Тристан Томпсон (11).
Эта победа стала для «Сан-Антонио» пятой подряд. «Кливленд» потерпел четвертое поражение в последних шести матчах.
«Кливленд» впервые в нынешнем сезоне опустился на второе место в Восточной конференции (47 побед, 26 поражений). На Западе «Сан-Антонио» также занимает второе место (57 побед, 16 поражений).
Еще в одном матче игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» на выезде вырвала победу у «Даллас Маверикс» со счетом 92:91.
Самым результативным игроком в составе «Оклахома-Сити» стал Расселл Уэстбрук, бросок которого за 7 секунд до окончания четвертой четверти оказался победным. Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл - 37 очков, 13 подборов и 10 передач. Еще 15 очков на счету Виктора Оладипо.
В составе «Далласа» по 15 очков набрали Нерленс Ноэль и Уэсли Мэттьюз.
В Западной конференции «Оклахома» занимаете 6-е место (42 победы, 31 поражение), «Даллас» - на 10-м месте (31 победа, 42 поражения).
Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,5 очков в среднем за игру (71 матч)
2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.3 (72)
3. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,2 (67)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,9 (70)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.3 (66)