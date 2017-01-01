НБА. «Сан-Антонио» разгромил «Кливленд», «Оклахома» вырвал победу у «Далласа» и другие результаты

Сан-Антонио:

Кливленд:

Даллас:

Оклахома-Сити:

Нью-Йорк:

Детройт:

Торонто:

Орландо:

Сакраменто:

Мемфис:

Юта:

Нью-Орлеан:

В ночь на 28 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.«Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете разгромил действующего чемпиона НБА «Кливленд Кавальерс» со счетом 103:74.Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 25 очков. По 14 очков набрали Пау Газоль и Ламаркус Олдридж.В составе «Кливленда» лишь два игрока преодолели отметку в 10 очков — Леброн Джеймс (17) и Тристан Томпсон (11).Эта победа стала для «Сан-Антонио» пятой подряд. «Кливленд» потерпел четвертое поражение в последних шести матчах.«Кливленд» впервые в нынешнем сезоне опустился на второе место в Восточной конференции (47 побед, 26 поражений). На Западе «Сан-Антонио» также занимает второе место (57 побед, 16 поражений).Еще в одном матче игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» на выезде вырвала победу у «Даллас Маверикс» со счетом 92:91.Самым результативным игроком в составе «Оклахома-Сити» стал Расселл Уэстбрук, бросок которого за 7 секунд до окончания четвертой четверти оказался победным. Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл - 37 очков, 13 подборов и 10 передач. Еще 15 очков на счету Виктора Оладипо.В составе «Далласа» по 15 очков набрали Нерленс Ноэль и Уэсли Мэттьюз.В Западной конференции «Оклахома» занимаете 6-е место (42 победы, 31 поражение), «Даллас» - на 10-м месте (31 победа, 42 поражения).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,5 очков в среднем за игру (71 матч)2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.3 (72)3. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,2 (67)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,9 (70)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.3 (66)– Кливленд 103:74 (28:18, 36:22, 17:18, 22:16)Ленард (25), Олдридж (14), Пау Газоль (14), Джинобили (12), Миллс (9),Дедмон (8 + 13 подборов), Грин (5), Андерсон (4), Симмонс (3), Бертанс (3), Форбс (2), Ли (2), Паркер (2)Джеймс (17), Томпсон (11), Лав (9), Ирвинг (8), Фрай (8), Джефферсон (5), Джей Ар Смит (5), Фелдер (4), Уильямс (3), Джонс (2), Уильямс (2) , Лиггинс (0).Даллас –91:92 (26:25, 24:10, 19:22, 22:35)Мэттьюз (15), Ноэл (15), Феррелл (13), Харрис (12), Барнс (10), Бареа (10), Межри (8), Новицки (8)Уэстбрук (37 + 13 подборов + 10 передач), Оладипо (15), Гибсон (13), Адамс (8), Кантер (6), Макдермотт (5), Грант (4), Кристон (2), Роберсон (2)– Детройт 109:95 (34:36, 30:23, 25:15, 20:21)Роуз (27), Порзингис (25), Энтони (21), Эрнангомес (15), Ли (7), Холидэй (7), Кузминскас (5), Бэйкер (2)М-с Моррис (20), Смит (15), Колдуэлл-Поуп (12), Харрис (12), Драммонд (10 + 15 подборов), Луэр (8), Бэйнс (7), Удрих (6), Джонсон (5)– Орландо 131:112 (35:34, 38:23, 26:32, 32:23)ДеРозан (36), Валанчюнас (17), Ибака (16), Пауэлл (16), Джозеф (15 + 13 передач), Пелтль (12), Райт (7), Такер (7), Паттерсон (4), ВанВлит (1)Пэйтон (22), Фурнье (20), Росс (17), Гордон (16), Вучевич (12 + 15 подборов), Огастин (8), Бийомбо (5), Микс (4), Уилкокс (3), Хезонья (3), Уотсон (2)– Мемфис 91:90 (28:27, 23:22, 23:19, 17:22)Коллисон (23), Хилд (14), Коули-Стайн (12), Куфос (11), Лоусон (10), Толливер (9), Темпл (6), Маклемор (3), Лабиссьер (3)Конли (22), Рэндолф (17 + 15 подборов), Грин (10), Райт (11), Дэниелс (10), Харрисон (7), Картер (7), Аллен (6)– Нью-Орлеан 108:100 (28:21, 28:30, 25:20, 27:29)Худ (20), Гобер (20 + 19 подборов), Инглс (19), Джордж Хилл (17), Джонсон (14), Нето (5), Уити (5), Экзам (4), Лайлс (2), Диао (2)Дэвис (36 + 17 подборов), Холидэй (19), Кроуфорд (14), Хилл (11), Каннингем (8), Фрэйзер (4), Мур (4), Аженса (4)1. *Бостон Селтикс – 48 побед/26 поражений2. *Кливленд Кавальерс – 47/263. *Вашингтон Уизардс – 45/284. *Торонто Рэпторс – 45/295. Милуоки Бакс – 37/366. Индиана Пэйсерс – 37/367. Атланта Хоукс – 37/368. Майами Хит – 35/389. Чикаго Буллз – 35/3910. Детройт Пистонс – 34/4011. Шарлотт Хорнетс – 33/4012. Нью-Йорк Никс – 28/4613. Филадельфия Сиксерс – 27/4614. Орландо Мэджик – 27/4715. Бруклин Нетс – 16/571. * Голден Стэйт Уорриорз – 59 побед / 14 поражений2. *Сан-Антонио Сперс – 57/163. *Хьюстон Рокетс – 51/224. *Юта Джаз – 45/295. *Лос-Анджелес Клипперс – 44/316. Оклахома-Сити Тандер – 42/317. Мемфис Гриззлиз – 40/348. Денвер Наггетс –35/389. Портленд Трэйл Блэйзерс – 35/3810. Даллас Маверикс – 31/4211. Нью-Орлеан Пеликанс – 31/4312. Сакраменто Кингз – 29/4513. Миннесота Тимбервулвз – 28/4414. Финикс Санз – 22/5215. Лос-Анджелес Лейкерс – 21/52