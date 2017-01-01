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НБА. «Сан-Антонио» разгромил «Кливленд», «Оклахома» вырвал победу у «Далласа» и другие результаты

Даллас – Оклахома-Сити (91:92). Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити)

В ночь на 28 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.

«Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете разгромил действующего чемпиона НБА «Кливленд Кавальерс» со счетом 103:74.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 25 очков. По 14 очков набрали Пау Газоль и Ламаркус Олдридж.
В составе «Кливленда» лишь два игрока преодолели отметку в 10 очков — Леброн Джеймс (17) и Тристан Томпсон (11).
Эта победа стала для «Сан-Антонио» пятой подряд. «Кливленд» потерпел четвертое поражение в последних шести матчах.
«Кливленд» впервые в нынешнем сезоне опустился на второе место в Восточной конференции (47 побед, 26 поражений). На Западе «Сан-Антонио» также занимает второе место (57 побед, 16 поражений).

Еще в одном матче игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» на выезде вырвала победу у «Даллас Маверикс» со счетом 92:91.
Самым результативным игроком в составе «Оклахома-Сити» стал Расселл Уэстбрук, бросок которого за 7 секунд до окончания четвертой четверти оказался победным. Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл - 37 очков, 13 подборов и 10 передач. Еще 15 очков на счету Виктора Оладипо.
В составе «Далласа» по 15 очков набрали Нерленс Ноэль и Уэсли Мэттьюз.
В Западной конференции «Оклахома» занимаете 6-е место (42 победы, 31 поражение), «Даллас» - на 10-м месте (31 победа, 42 поражения).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,5 очков в среднем за игру (71 матч)
2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.3 (72)
3. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,2 (67)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,9 (70)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.3 (66)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017.27 марта
Сан-Антонио – Кливленд 103:74 (28:18, 36:22, 17:18, 22:16)
Сан-Антонио: Ленард (25), Олдридж (14), Пау Газоль (14), Джинобили (12), Миллс (9),Дедмон (8 + 13 подборов), Грин (5), Андерсон (4), Симмонс (3), Бертанс (3), Форбс (2), Ли (2), Паркер (2)
Кливленд: Джеймс (17), Томпсон (11), Лав (9), Ирвинг (8), Фрай (8), Джефферсон (5), Джей Ар Смит (5), Фелдер (4), Уильямс (3), Джонс (2), Уильямс (2) , Лиггинс (0).

Даллас – Оклахома-Сити 91:92 (26:25, 24:10, 19:22, 22:35)
Даллас: Мэттьюз (15), Ноэл (15), Феррелл (13), Харрис (12), Барнс (10), Бареа (10), Межри (8), Новицки (8)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (37 + 13 подборов + 10 передач), Оладипо (15), Гибсон (13), Адамс (8), Кантер (6), Макдермотт (5), Грант (4), Кристон (2), Роберсон (2)

Нью-Йорк – Детройт 109:95 (34:36, 30:23, 25:15, 20:21)
Нью-Йорк: Роуз (27), Порзингис (25), Энтони (21), Эрнангомес (15), Ли (7), Холидэй (7), Кузминскас (5), Бэйкер (2)
Детройт: М-с Моррис (20), Смит (15), Колдуэлл-Поуп (12), Харрис (12), Драммонд (10 + 15 подборов), Луэр (8), Бэйнс (7), Удрих (6), Джонсон (5)

Торонто – Орландо 131:112 (35:34, 38:23, 26:32, 32:23)
Торонто: ДеРозан (36), Валанчюнас (17), Ибака (16), Пауэлл (16), Джозеф (15 + 13 передач), Пелтль (12), Райт (7), Такер (7), Паттерсон (4), ВанВлит (1)
Орландо: Пэйтон (22), Фурнье (20), Росс (17), Гордон (16), Вучевич (12 + 15 подборов), Огастин (8), Бийомбо (5), Микс (4), Уилкокс (3), Хезонья (3), Уотсон (2)

Сакраменто – Мемфис 91:90 (28:27, 23:22, 23:19, 17:22)
Сакраменто: Коллисон (23), Хилд (14), Коули-Стайн (12), Куфос (11), Лоусон (10), Толливер (9), Темпл (6), Маклемор (3), Лабиссьер (3)
Мемфис: Конли (22), Рэндолф (17 + 15 подборов), Грин (10), Райт (11), Дэниелс (10), Харрисон (7), Картер (7), Аллен (6)

Юта – Нью-Орлеан 108:100 (28:21, 28:30, 25:20, 27:29)
Юта: Худ (20), Гобер (20 + 19 подборов), Инглс (19), Джордж Хилл (17), Джонсон (14), Нето (5), Уити (5), Экзам (4), Лайлс (2), Диао (2)
Нью-Орлеан: Дэвис (36 + 17 подборов), Холидэй (19), Кроуфорд (14), Хилл (11), Каннингем (8), Фрэйзер (4), Мур (4), Аженса (4)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Бостон Селтикс – 48 побед/26 поражений
2. *Кливленд Кавальерс – 47/26
3. *Вашингтон Уизардс – 45/28
4. *Торонто Рэпторс – 45/29
5. Милуоки Бакс – 37/36
6. Индиана Пэйсерс – 37/36
7. Атланта Хоукс – 37/36
8. Майами Хит – 35/38
9. Чикаго Буллз – 35/39
10. Детройт Пистонс –  34/40
11. Шарлотт Хорнетс – 33/40
12. Нью-Йорк Никс – 28/46
13. Филадельфия Сиксерс –  27/46
14. Орландо Мэджик – 27/47
15. Бруклин Нетс – 16/57

Западная конференция
1. * Голден Стэйт Уорриорз – 59 побед / 14 поражений
2. *Сан-Антонио Сперс – 57/16
3. *Хьюстон Рокетс – 51/22
4. *Юта Джаз – 45/29
5. *Лос-Анджелес Клипперс – 44/31
6. Оклахома-Сити Тандер – 42/31
7. Мемфис Гриззлиз – 40/34
8. Денвер Наггетс –35/38
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 35/38
10. Даллас Маверикс – 31/42
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 31/43
12. Сакраменто Кингз – 29/45
13. Миннесота Тимбервулвз – 28/44
14. Финикс Санз – 22/52
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 21/52

* Обеспечили место в плей-офф

Победный бросок Рассела Уэстбрука («Оклахома-Сити») в матче с «Даллас Маверикс» (92:91). Видео: 

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