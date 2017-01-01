НБА. Сборная Запада победила команду Востока. Энтони Дэвис - MVP

В ночь на 19 февраля в Нью-Орлеане прошел Матч всех звезд НБА, в котором сборная Запада одержала победу над сборной Востока со счетом 192:182.
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