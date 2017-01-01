НБА. Матч восходящих звезд. Сборная мира победила сборную США

В Нью-Орлеане стартовал Звёздный уик-энд НБА-2017. В Матче восходящих звезд сборная США уступила сборной мира со счетом 141:150. Встреча проходила в формате двух четвертей по 20 минут.
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