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НБА. Матч восходящих звезд. Сборная мира победила сборную США

НБА. Матч восходящих звезд. Сборная мира победила сборную США. Джамал Маррей

В Нью-Орлеане стартовал Звёздный уик-энд НБА-2017. В Матче восходящих звезд сборная США уступила сборной мира со счетом 141:150. Встреча проходила в формате двух четвертей по 20 минут.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Джамал Маррей из «Денвер Наггетс», на счету которого 36 очков и 11 передач за 20 минут, проведенных на паркете. Он же признан самым ценным игроком встречи (MVP).

Баскетбол. НБА. Звездный уик-энд-2017. Матч восходящих звезд. Нью-Орлеан. 17 ферваля

Сборная США – Сборная мира – 141:150 (66:77, 75:73)
Сборная США: Камински (33), Таунс (24 + 11 подборов), Симмонс (19), Букер (17 + 6 передач), Тернер, Расселл (оба – 12), Окафор (10), Крисс (7), Ингрэм (4), Брогдон (3 + 5 передач).
Сборная мира: Маррей (36 + 11 передач), Хилд (28 + 6 подборов), Порзингис (24 + 10 подборов), Шарич (17 + 5 подборов), Йокич (12 + 11 подборов + 8 передач), Экзам (11), Сабонис (10), Лайлс (7), Абринес (3), Эрнангомес (2 + 6 подборов).
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