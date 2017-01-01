НБА. Матч восходящих звезд. Сборная мира победила сборную США

Баскетбол. НБА. Звездный уик-энд-2017. Матч восходящих звезд. Нью-Орлеан. 17 ферваля

Сборная США:

Сборная мира:

В Нью-Орлеане стартовал Звёздный уик-энд НБА-2017. В Матче восходящих звезд сборная США уступила сборной мира со счетом 141:150. Встреча проходила в формате двух четвертей по 20 минут.Самым результативным в составе победителей стал защитник Джамал Маррей из «Денвер Наггетс», на счету которого 36 очков и 11 передач за 20 минут, проведенных на паркете. Он же признан самым ценным игроком встречи (MVP).Сборная США –– 141:150 (66:77, 75:73)Камински (33), Таунс (24 + 11 подборов), Симмонс (19), Букер (17 + 6 передач), Тернер, Расселл (оба – 12), Окафор (10), Крисс (7), Ингрэм (4), Брогдон (3 + 5 передач).Маррей (36 + 11 передач), Хилд (28 + 6 подборов), Порзингис (24 + 10 подборов), Шарич (17 + 5 подборов), Йокич (12 + 11 подборов + 8 передач), Экзам (11), Сабонис (10), Лайлс (7), Абринес (3), Эрнангомес (2 + 6 подборов).