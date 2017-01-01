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НБА. Несмотря на 10 очков Леня «Финикс» проиграл «Нью-Орлеану», «Денвер» разгромил «Голден Стэйт», «Вашингтон» - «Оклахому», и другие результаты

Финикс – Нью-Орлеан (108:110).

В ночь на 14 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось одиннадцать матчей.

«Финикс Санз» на домашнем паркете уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счетом 108:110.
Во второй четверти преимущество хозяев достигало 12 очков, однако «Пеликанс» удалось переломить игру. Вторая половина встречи прошла в равной борьбе, а исход матча определился в концовке заключительной четверти. При счете 108:107 в пользу «Финикса» тяжелый форвард гостей Энтони Дэвис вывел свою команду вперед, после чего его коллега Тайрик Эванс реализовал один штрафной бросок из двух и установил окончательный счет.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Финикса» тяжелый форвард Эрик Бледсо, набравший 37 очков. Украинский центровой Алексей Лень провел на площадке 19 минут 26 секунд, за которые набрал 10 очков, сделал 7 подборов, 1 блокшот, совершил 2 потери и получил 1 фол.
В составе победителей тяжелый форвард Энтони Дэвис сделал дабл-дабл - 24 очков и 10 подборов.
В Западной конференции «Нью-Орлеан» поднялся на 12-е место (22 победы, 34 поражений), «Финикс» по –прежнему – последний (17 побед, 39 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,0 очко в среднем за игру (54 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 30,0 (50)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,0 (56)
4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (47)
5. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,9 (52)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 13 февраля
Финикс – Нью-Орлеан 108:110 (28:29, 30:24, 22:24, 28:33)
Финикс: Бледсо (37 + 5 потерь), Букер (21 + 5 потерь), Найт (11), Такер (11 + 16 подборов), Лень (10 + 7 подборов), Крисс (7), Дадли (5), Чендлер (4 + 8 подборов), Барбоза (2)
Нью-Орлеан: Дэвис (24 + 10 подборов + 4 блок-шота), Холидэй (18 + 8 передач + 5 потерь), Эванс (15), Мур (15), Хилл (12), Гэллоуэй (9), Хилд (8), Аженса (5), Мотеюнас (4 + 7 подборов)

Шарлотт – Филадельфия 99:105 (22:31, 25:17, 25:32, 27:25)
Шарлотт: Уокер (29 + 7 подборов), Батюм (16), Камински (12 + 11 подборов), Лэмб (12), Робертс (8), Белинелли (8), Кидд-Гилкрист (6 + 7 подборов), Марв. Уильямс (4, Пламли (4)
Филадельфия: Шарич (18 + 11 подборов), Ковингтон (17 + 5 потерь), Макконнелл (14 + 7 передач), Хендерсон (12), Ноэл (12 + 7 подборов), Стаускас (11), Родригес (8), Луваву-Кабарро (5), Ильясова (5 + 10 подборов), Холмс (3)

Даллас – Бостон 98:111 (28:30, 22:31, 32:22, 16:28)
Даллас: Феррелл (20), Барнс (19), Мэттьюз (18 + 7 подборов), Новицки (18), Харрис (9), Сет Карри (8), Межри (2 + 10 подборов), Уильямс (2), Андерсон (2)
Бостон: Томас (29 + 8 передач), Смарт (19), Олиник (15 + 7 подборов), Хорфорд (11), Краудер (10), Грин (10), Джонсон (7 + 7 подборов), Янг (5), Жеребко (3), Розир (2)

Бруклин – Мемфис 103:112 (19:27, 23:25, 30:27, 31:33)
Бруклин: Динуидди (17), Лопес (17), Килпатрик (15), Букер (13), Холлис-Джефферсон (13), Богданович (11), Уайтхэд (7), Фой (5), Харрис (3), ЛеВерт (2)
Мемфис: Конли (32 + 6 передач), Марк Газоль (19 + 9 подборов + 8 передач), Райт (17), Картер (14), Грин (10), Рэндолф (7), Дэниелс (6), Эннис (5), Парсонс (2 + 7 подборов)

Майами – Орландо 107:116 (28:36, 29:24, 30:27, 20:29)
Майами: Уэйтерс (23 + 6 передач + 6 потерь), Драгич (22), Дж. Джонсон (15), Джонсон (13), Уайтсайд (12 + 19 подборов), Макгрудер (11), Эллингтон (6), Бэббит (3), Рид (2)
Орландо: Фурнье (24), Пэйтон (20), Ибака (17 + 8 подборов), Вучевич (13 + 17 подборов), Грин (13), Хезонья (11), Гордон (8 + 5 потерь), Уотсон (5), Огастин (3), Бийомбо (2 + 10 подборов)

Вашингтон – Оклахома-Сити 120:98 (38:32, 29:22, 34:19, 19:25)
Вашингтон: М-ф Моррис (23), Бил (22), Портер (18 + 12 подборов), Уолл (15 + 14 передач + 5 потерь), Гортат (12), Берк (11), Смит (9), Убре (4), Маинми (4), Макклеллан (2)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (17), Ловернь (17), Пэйн (12), Адамс (9 + 11 подборов), Абринес (8), Грант (8 + 7 подборов), Синглер (6), Оладипо (6), Сабонис (6 + 7 подборов), Морроу (5), Кристон (4)

Милуоки – Детройт 102:89 (23:19, 28:15, 26:27, 25:28)
Милуоки: Монро (25 + 13 подборов), Бизли (23), Снелл (16), Миддлтон (11), Адетокумбо (8 + 6 передач), Брогдон (7), Терри (6), Мэйкер (6)
Детройт: М-с Моррис (26), Драммонд (21 + 12 подборов), Луэр (15 + 11 подборов), Джексон (9 + 9 передач), Колдуэлл-Поуп (7), Харрис (6), Смит (3), Джонсон (2)

Даллас – Бостон 98:111 (28:30, 22:31, 32:22, 16:28)
Даллас: Феррелл (20), Барнс (19), Мэттьюз (18 + 7 подборов), Новицки (18), Харрис (9), Сет Карри (8), Андерсон (2), Межри (2 + 10 подборов), Уильямс (2)
Бостон: Томас (29 + 8 передач), Смарт (19), Олиник (15 + 7 подборов),Хорфорд (11), Краудер (10), Грин (10), Джонсон (7 + 7 подборов), Янг (5), Жеребко (3), Розир (2)

Денвер – Голден Стэйт 132:110 (42:30, 37:24, 28:31, 25:25)
Денвер: Эрнангомес (27 + 10 подборов), Бартон (24 + 10 подборов + 7 передач), Нельсон (23 + 7 передач), Йокич (17 + 21 подбор + 12 передач + 5 потерь), Харрис (16), Мюррэй (14), Миллер (6), О’Брайант (5)
Голден Стэйт: Дюрант (25), Маккоу (19), Кларк (18), Игудала (15), Карри (11), МакГи (8 + 7 подборов), Грин (5 + 6 передач) , Джонс (4), Луни (3), Уэбер (2)

Юта – Клипперс 72:88 (19:18, 15:27, 15:31, 23:12)
Юта: Фэйворс (13), Гобер (10 + 14 подборов), Экзам (10), Беркс (7), Хэйворд (7), Инглс (7), Джордж Хилл (6), Джонсон (4), Диао (4), Нето (2), Лайлс (2 + 7 подборов)
Клипперс: Гриффин (26 + 10 подборов + 6 передач), Риверс (15), Кроуфорд (11 + 5 потерь), Джордан (10 + 13 подборов), Редик (9), Спейтс (7 + 7 подборов), Мба а Муте (5), Фелтон (2), Андерсон (2), Джонсон (1)

Портленд – Атланта 104:109 OT (28:21, 20:21, 26:33, 23:22, 7:12)
Портленд: Макколлум (26 + 7 подборов), Лиллард (21), Харклесс (17 + 9 подборов), Амину (14 + 15 подборов), Дэвис (11 + 13 подборов), Крэбб (6), Напьер (3), Коннотон (3), Ленард (2), Вонле (1)
Атланта: Хардуэй (25 + 7 подборов), Шредер (22), Миллсэп (21 + 9 подборов + 4 блок-шота), Ховард (19 + 16 подборов + 4 блок-шота), Бэйзмор (8 + 6 передач), Принс (5), Мускала (4), Данливи (3), Дилэйни (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 37 побед / 16 поражений
2. Бостон Селтикс – 36/19
3. Вашингтон Уизардс – 33/21
4. Торонто Рэпторс – 32/23
5. Атланта Хоукс – 32/23
6. Индиана Пэйсерс – 29/26
7. Чикаго Буллз – 26/29
8. Детройт Пистонс –  25/30
9. Милуоки Бакс – 24/30
10. Шарлотт Хорнетс – 24/31
11. Майами Хит – 24/32
12. Нью-Йорк Никс – 23/33
13. Филадельфия Сиксерс –  21/34
14. Орландо Мэджик – 21/36
15. Бруклин Нетс – 9/46

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 46 побед /9 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 42/13
3. Хьюстон Рокетс – 40/17
4. Лос-Анджелес Клипперс – 34/21
5.  Юта Джаз – 34/22
6. Мемфис Гриззлиз – 34/23
7. Оклахома-Сити Тандер – 31/25
8. Денвер Наггетс – 25/30
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 23/31
10. Сакраменто Кингз – 23/32
11. Даллас Маверикс – 22/33
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 22/34
13. Миннесота Тимбервулвз – 21/34
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/37
15. Финикс Санз – 17/39
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