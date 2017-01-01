НБА. Несмотря на 10 очков Леня «Финикс» проиграл «Нью-Орлеану», «Денвер» разгромил «Голден Стэйт», «Вашингтон» - «Оклахому», и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 13 февраля

Финикс:

Нью-Орлеан:

Шарлотт:

Филадельфия:

Даллас:

Бостон:

Бруклин:

Мемфис:

Майами:

Орландо:

Вашингтон:

Оклахома-Сити:

Милуоки:

Детройт

Даллас:

Бостон:

Денвер:

Голден Стэйт:

Юта:

Клипперс:

Портленд:

Атланта:

В ночь на 14 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось одиннадцать матчей.«Финикс Санз» на домашнем паркете уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счетом 108:110.Во второй четверти преимущество хозяев достигало 12 очков, однако «Пеликанс» удалось переломить игру. Вторая половина встречи прошла в равной борьбе, а исход матча определился в концовке заключительной четверти. При счете 108:107 в пользу «Финикса» тяжелый форвард гостей Энтони Дэвис вывел свою команду вперед, после чего его коллега Тайрик Эванс реализовал один штрафной бросок из двух и установил окончательный счет.Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Финикса» тяжелый форвард Эрик Бледсо, набравший 37 очков. Украинский центровойпровел на площадке 19 минут 26 секунд, за которые набрал 10 очков, сделал 7 подборов, 1 блокшот, совершил 2 потери и получил 1 фол.В составе победителей тяжелый форвард Энтони Дэвис сделал дабл-дабл - 24 очков и 10 подборов.В Западной конференции «Нью-Орлеан» поднялся на 12-е место (22 победы, 34 поражений), «Финикс» по –прежнему – последний (17 побед, 39 поражений).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,0 очко в среднем за игру (54 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 30,0 (50)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,0 (56)4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (47)5. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,9 (52)Финикс –108:110 (28:29, 30:24, 22:24, 28:33)Бледсо (37 + 5 потерь), Букер (21 + 5 потерь), Найт (11), Такер (11 + 16 подборов), Лень (10 + 7 подборов), Крисс (7), Дадли (5), Чендлер (4 + 8 подборов), Барбоза (2)Дэвис (24 + 10 подборов + 4 блок-шота), Холидэй (18 + 8 передач + 5 потерь), Эванс (15), Мур (15), Хилл (12), Гэллоуэй (9), Хилд (8), Аженса (5), Мотеюнас (4 + 7 подборов)Шарлотт –99:105 (22:31, 25:17, 25:32, 27:25)Уокер (29 + 7 подборов), Батюм (16), Камински (12 + 11 подборов), Лэмб (12), Робертс (8), Белинелли (8), Кидд-Гилкрист (6 + 7 подборов), Марв. Уильямс (4, Пламли (4)Шарич (18 + 11 подборов), Ковингтон (17 + 5 потерь), Макконнелл (14 + 7 передач), Хендерсон (12), Ноэл (12 + 7 подборов), Стаускас (11), Родригес (8), Луваву-Кабарро (5), Ильясова (5 + 10 подборов), Холмс (3)Даллас –98:111 (28:30, 22:31, 32:22, 16:28)Феррелл (20), Барнс (19), Мэттьюз (18 + 7 подборов), Новицки (18), Харрис (9), Сет Карри (8), Межри (2 + 10 подборов), Уильямс (2), Андерсон (2)Томас (29 + 8 передач), Смарт (19), Олиник (15 + 7 подборов), Хорфорд (11), Краудер (10), Грин (10), Джонсон (7 + 7 подборов), Янг (5), Жеребко (3), Розир (2)Бруклин –103:112 (19:27, 23:25, 30:27, 31:33)Динуидди (17), Лопес (17), Килпатрик (15), Букер (13), Холлис-Джефферсон (13), Богданович (11), Уайтхэд (7), Фой (5), Харрис (3), ЛеВерт (2)Конли (32 + 6 передач), Марк Газоль (19 + 9 подборов + 8 передач), Райт (17), Картер (14), Грин (10), Рэндолф (7), Дэниелс (6), Эннис (5), Парсонс (2 + 7 подборов)Майами –107:116 (28:36, 29:24, 30:27, 20:29)Уэйтерс (23 + 6 передач + 6 потерь), Драгич (22), Дж. Джонсон (15), Джонсон (13), Уайтсайд (12 + 19 подборов), Макгрудер (11), Эллингтон (6), Бэббит (3), Рид (2)Фурнье (24), Пэйтон (20), Ибака (17 + 8 подборов), Вучевич (13 + 17 подборов), Грин (13), Хезонья (11), Гордон (8 + 5 потерь), Уотсон (5), Огастин (3), Бийомбо (2 + 10 подборов)– Оклахома-Сити 120:98 (38:32, 29:22, 34:19, 19:25)М-ф Моррис (23), Бил (22), Портер (18 + 12 подборов), Уолл (15 + 14 передач + 5 потерь), Гортат (12), Берк (11), Смит (9), Убре (4), Маинми (4), Макклеллан (2)Уэстбрук (17), Ловернь (17), Пэйн (12), Адамс (9 + 11 подборов), Абринес (8), Грант (8 + 7 подборов), Синглер (6), Оладипо (6), Сабонис (6 + 7 подборов), Морроу (5), Кристон (4)– Детройт 102:89 (23:19, 28:15, 26:27, 25:28)Монро (25 + 13 подборов), Бизли (23), Снелл (16), Миддлтон (11), Адетокумбо (8 + 6 передач), Брогдон (7), Терри (6), Мэйкер (6): М-с Моррис (26), Драммонд (21 + 12 подборов), Луэр (15 + 11 подборов), Джексон (9 + 9 передач), Колдуэлл-Поуп (7), Харрис (6), Смит (3), Джонсон (2)Даллас –98:111 (28:30, 22:31, 32:22, 16:28)Феррелл (20), Барнс (19), Мэттьюз (18 + 7 подборов), Новицки (18), Харрис (9), Сет Карри (8), Андерсон (2), Межри (2 + 10 подборов), Уильямс (2)Томас (29 + 8 передач), Смарт (19), Олиник (15 + 7 подборов),Хорфорд (11), Краудер (10), Грин (10), Джонсон (7 + 7 подборов), Янг (5), Жеребко (3), Розир (2)– Голден Стэйт 132:110 (42:30, 37:24, 28:31, 25:25)Эрнангомес (27 + 10 подборов), Бартон (24 + 10 подборов + 7 передач), Нельсон (23 + 7 передач), Йокич (17 + 21 подбор + 12 передач + 5 потерь), Харрис (16), Мюррэй (14), Миллер (6), О’Брайант (5)Дюрант (25), Маккоу (19), Кларк (18), Игудала (15), Карри (11), МакГи (8 + 7 подборов), Грин (5 + 6 передач) , Джонс (4), Луни (3), Уэбер (2)Юта –72:88 (19:18, 15:27, 15:31, 23:12)Фэйворс (13), Гобер (10 + 14 подборов), Экзам (10), Беркс (7), Хэйворд (7), Инглс (7), Джордж Хилл (6), Джонсон (4), Диао (4), Нето (2), Лайлс (2 + 7 подборов)Гриффин (26 + 10 подборов + 6 передач), Риверс (15), Кроуфорд (11 + 5 потерь), Джордан (10 + 13 подборов), Редик (9), Спейтс (7 + 7 подборов), Мба а Муте (5), Фелтон (2), Андерсон (2), Джонсон (1)Портленд –104:109 OT (28:21, 20:21, 26:33, 23:22, 7:12)Макколлум (26 + 7 подборов), Лиллард (21), Харклесс (17 + 9 подборов), Амину (14 + 15 подборов), Дэвис (11 + 13 подборов), Крэбб (6), Напьер (3), Коннотон (3), Ленард (2), Вонле (1)Хардуэй (25 + 7 подборов), Шредер (22), Миллсэп (21 + 9 подборов + 4 блок-шота), Ховард (19 + 16 подборов + 4 блок-шота), Бэйзмор (8 + 6 передач), Принс (5), Мускала (4), Данливи (3), Дилэйни (2)1. Кливленд Кавальерс – 37 побед / 16 поражений2. Бостон Селтикс – 36/193. Вашингтон Уизардс – 33/214. Торонто Рэпторс – 32/235. Атланта Хоукс – 32/236. Индиана Пэйсерс – 29/267. Чикаго Буллз – 26/298. Детройт Пистонс – 25/309. Милуоки Бакс – 24/3010. Шарлотт Хорнетс – 24/3111. Майами Хит – 24/3212. Нью-Йорк Никс – 23/3313. Филадельфия Сиксерс – 21/3414. Орландо Мэджик – 21/3615. Бруклин Нетс – 9/461. Голден Стэйт Уорриорз – 46 побед /9 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 42/133. Хьюстон Рокетс – 40/174. Лос-Анджелес Клипперс – 34/215. Юта Джаз – 34/226. Мемфис Гриззлиз – 34/237. Оклахома-Сити Тандер – 31/258. Денвер Наггетс – 25/309. Портленд Трэйл Блэйзерс – 23/3110. Сакраменто Кингз – 23/3211. Даллас Маверикс – 22/3312. Нью-Орлеан Пеликанс – 22/3413. Миннесота Тимбервулвз – 21/3414. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/3715. Финикс Санз – 17/39