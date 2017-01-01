Слухи: почему Кубица пока не подписал контракт с Williams

Роберт Кубица вплотную подобрался к возвращению в Ф1. Поговаривают, у польского гонщика уже даже есть контракт на 2018 год, подписанный со стороны Williams. Но, опять же по слухам, есть причины, по которым он пока не спешит подписывать его сам.



Так называемый шорт-лист кандидатов на замену Фелипе Массе включает несколько фамилий помимо Кубицы. Это и Пол ди Реста, и Паскаль Верляйн, и Даниил Квят. Но есть все основания полагать, что в Williams в качестве главного претендента рассматривают именно Кубицу.



Французский Canal+ по ходу Гран-при Бразилии уже даже сообщил, что Роберт подписал контракт с Williams. Это не оставила без внимания пресс-служба Williams, в воскресенье днем отправив работающим в паддоке журналистам короткое послание, в котором подчеркнула, что «вопреки сообщениям во французских медиа, команда не определилась и не согласилась на подписание контракта ни с одним из пилотов на замену Фелипе Массы в 2018 году».



При том количестве слухов, которое циркулирует вокруг места в Williams на будущий год, команда почти наверняка сообщит о факте подписания контракта спустя минуты после того, как это случится. До тех пор, пока этого не произошло, всю остальную информацию можно воспринимать исключительно как слухи.



Поговаривают, что на тестах в октябре Williams получила достаточно оснований для того, чтобы хотя бы попробовать начать работу с Робертом в качестве основного пилота команды.



У Williams есть возможность провести еще одни тесты с Кубицей в Абу-Даби после окончания сезона. Для Williams это шанс получить дополнительную информацию о кандидатах – в первую очередь, именно о Роберте, который пока работал лишь за рулем машины Williams 2014 года.



Технический директор Williams Падди Лоу, временно замещающий Клэр Уильямс в качестве руководителя коллектива, в эфире немецкого телевидения уже даже почти подтвердил, что Кубица должен отработать хотя бы один из дней на тестах в Абу-Даби. Во второй, возможно, команда захочет привлечь к испытаниям кого-то еще – для сравнения. Хотя тот же Лоу категорически отверг мысль о том, что в Абу-Даби команда намерена устроить полноценный раунд плей-офф между кандидатами.



Некоторые источники утверждают, что у Кубицы уже есть договоренность о том, что он якобы должен провести в Абу-Даби оба дня. Но есть и противоречащая этому информация – Роберт, якобы, вообще не хочет тестироваться в Абу-Даби за рулем новой машины до тех пор, пока у него не будет подписанного контракта на полный сезон-2018. Говорят, у него на руках есть подписанный со стороны Williams текст договора, который устраивает команду, – но там прописаны не те условия, что подходят самому Кубице.



Одна из основных проблем сейчас состоит именно в том, что Роберту нужны гарантии. Именно поэтому у Williams не получится посадить его за руль уже на Гран-при Абу-Даби. Возвращение даже на одну гонку в Формуле 1 грозит Кубице тем, что он будет должен вернуть часть средств страховой компании, которая оплачивала его лечение после травм, полученных в раллийной аварии 2011 года. Выход на старт любой гонки чемпионата грозит Роберту тем, что он окажется должен страховщикам чуть больше миллиона евро.



Самому Кубице хотелось бы вернуться в Формулу 1, но при этом он должен быть уверен, что ему не придется отдавать этот долг самому. Знакомые Роберта в паддоке уверяют, что он готов гоняться за Williams и бесплатно, но хотя бы при условии, что долг по страховке команда оплатит за него. Команда же не хочет тратить деньги ради того, чтобы просто проверить Кубицу в боевых условиях, поскольку до сих пор не уверена в нем. И дело тут даже не в способности Роберта вернуться в Ф1 – сам он уже доказал, что с физической точки зрения ему не составит труда проехать гонку. Но вот по поводу его скорости у Williams скорее всего еще есть вопросы.



В идеале команда готова попробовать Кубицу, но гарантировать ему контракт на весь сезон не может. Забывать о том, что Кубица не выступал в кольцевых гонках на самом высоком уровне уже шесть с лишним лет, тоже не стоит. Только две-три первые гонки после возможного возвращения могут дать ответы на все вопросы. Пока их нет. А Williams не в той ситуации, чтобы рисковать – либо гарантируя ему место на весь сезон, либо беря на себя финансовые обязательства. Но на меньшее, чем на весь сезон, не согласен уже он сам.



Складывается ощущение, что единственная причина, почему Williams и Кубица пока не договорились – это сомнения команды по поводу его скорости. Гран-при Бразилии еще раз показал, что в напарники к Лэнсу Строллу все же необходим быстрый и надежный пилот. Роберт был таким семь лет назад, но является ли он им сейчас?







