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Хэмилтон: Если смогу помочь Валттери, я это сделаю

Хэмилтон: Если смогу помочь Валттери, я это сделаюЛьюис Хэмилтон практически сразу выбыл из борьбы в квалификации, разбив машину в начале первой сессии, поэтому в воскресенье будет стартовать с пит-лейн. Но он не очень сильно переживает и постарается заработать очки. Расстраивается он лишь из-за того, что механики Mercedes стали жертвами нападения местных бразильских грабителей.

-В предыдущем повороте не было никаких признаков, что машина может выйти из-под контроля? Или всё произошло без предупреждения?
- Нет, ничего такого не было. Всё произошло неожиданно.

- Когда смотришь видеоповтор, возникает ощущение, что вы перешли на более низкую передачу, после чего машину развернуло…
- Нет, в этой точке трассы нет переключений на более низкую передачу, это происходит несколько дальше. Если внимательно посмотреть видеозапись, то видно, что машина по ходу всего поворота чиркает днищем о трассу. Когда это происходит, днище может потерять эффективность – такое часто бывает, когда машина холодная, шины тоже – всё это может спровоцировать подобные инциденты.

- Давление в шинах было нормальное?
- Немного пониженное, но было ощущение, что сцепление с трассой вполне нормальное. Я ехал не быстрее, чем до этого. Я считаю, что это была моя ошибка, и готов в полной мере взять на себя ответственность.

- В социальных сетях вы уже выразили своё отношение ко вчерашнему крайне неприятному происшествию, жертвами которого оказались сотрудники команды Mercedes – наверное, ваши механики до сих пор ещё не пришли в себя. Вам удалось уже как-то осмыслить то, что случилось?
- Естественно, я ужаснулся, когда услышал о случившемся. Я хорошо знаю всех людей, на кого вчера напали преступники, и можно только представить, что чувствовали наши механики в той ситуации. Самое печальное, что я выступаю в Формуле 1 уже десять лет, и каждый год кто-то из паддока становится жертвой подобных происшествий. Но они продолжаются, и хотя я понимаю, что здесь существует проблема преступности, надо полагать, во время гоночного уик-энда можно предпринимать какие-то особые меры. Например, в Мексике было именно так.

Отчасти это ответственность и Формулы 1 тоже, руководители должны что-то предпринять, чтобы всем была обеспечена безопасность. Бразилия – замечательная страна с великой культурой, здесь прекрасные люди, и лично я ни разу не видел никаких опасных ситуаций. При этом, конечно, я понимаю, что здесь много нищеты, и есть преступность. Не знаю, насколько высок её уровень, но каждый год здесь что-то происходит.

Не хочу говорить о неприятных вещах, ведь есть и много хорошего, Гран-при всегда проходит прекрасно, и мы любим сюда приезжать, но я лишь надеюсь, что каким-то образом удастся добиться, чтобы подобных происшествий больше не было.

-Вас не тревожит, что пока не было никаких комментариев со стороны официальных представителей Формулы 1?
- Нет. Я и не ожидал, что они будут как-то реагировать, но лишь надеюсь, что после этого будут проведены совещания, на которых будут обсуждаться следующие поездки на этот автодром. Несмотря ни на что, я надеюсь, что Гран-при Бразилии ждёт хорошее будущее, однако нужно принять меры, чтобы обеспечить всем безопасность. У начальства есть охрана, у меня тоже, но надо что-то сделать, чтоб меры безопасности носили более широкий характер.

- Вы уже думали о том, как проведёте завтрашнюю гонку? Ведь на этой трассе велика вероятность появления автомобиля безопасности, что может вам помочь пробиваться вперёд – в Мексике это у вас получилось неплохо…
- Я пока не задумывался об этом и просто рад за Валттери, он очень много трудился весь год, и, думаю, завтра мы увидим интересную борьбу между ним, Ferrari и мной. Но мне понравилось, как он проехал круг в решающей попытке в квалификации, так что Валттери по праву будет стартовать с поула.

Что касается меня, то, по-моему, я стартую с пит-лейн, а это не очень здорово, но у меня нет иного выхода, как только пробиваться вперёд, и я сделаю всё, что в моих силах.

- Насколько неприятно оказаться в такой ситуации сейчас, когда вы уже обеспечили себе победу в чемпионате?
- В целом ощущения точно такие же, как могли бы быть в подобной ситуации в любой другой момент сезона. Но всё-таки переживания не такие болезненные, ведь чемпионат уже выигран, хотя я по-прежнему испытываю радость по этому поводу. Я горжусь своими достижениями, тем, как я пилотирую, тем, что весь год не допускал ошибок.

С того случая, когда я последний раз врезался в стену, прошло много времени. Но такое бывает, и нет смысла особо расстраиваться по этому поводу. Мне остаётся лишь не падать духом и двигаться вперёд, ведь до этого уик-энд складывался неплохо. Всё-таки я человек и могу ошибаться, но на собственных промахах надо учиться. Надеюсь, завтра я смогу заработать очки для команды.

Хотя она уже выиграла и Кубок конструкторов, я всё-таки хочу добиться для неё хорошего результата. И если каким-то образом я смогу помочь Валттери, я это сделаю.

По материалам: f1news
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