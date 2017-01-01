На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Себастьян Феттель: У нас нет времени паниковать

Себастьян Феттель: У нас нет времени паниковатьВ трёх прошлых гонках Себастьян Феттель дважды сошел с дистанции, а Льюис Хэмилтон побеждал и поднимался на подиум – сейчас британец опережает немца на 59 очков, но пилот Ferrari пытается сохранить хладнокровие.

Себастьян Феттель: «У нас очень много работы и совершенно нет времени паниковать. Руководитель команды Маурицио Арривабене следит за тем, чтобы все были при деле. Мы смотрим вперед. Заботиться о команде – это работа Маурицио. Моя задача – полностью выкладываться на трассе. Но я постоянно общаюсь с парнями, недавно ездил в Маранелло. У нас очень много работы, и нет времени на размышления о том, что могло бы произойти.

Борьба продолжается. Конечно, мы понимаем, что за несколько предыдущих Гран При шансы снизились, но не всё потеряно, мы не сдаёмся. Нужно сосредоточиться на решении задачи. В трех предыдущих гонках машина позволяла бороться за победу, но по той или иной причине у нас ничего не получилось. Но мы знаем, что можем выиграть следующие гонки. Мы полностью сосредоточены на предстоящем уик-энде – на Гран При США.

Эти неудачи не испортят впечатление от 2017 года. Наша команда добилась наибольшего прогресса. Все ждали прогресса от Red Bull Racing, но в начале сезона этого не произошло. Мы предполагали, что Mercedes окажется сильна – это подтвердилось. Но мы ещё не раскрыли весь свой потенциал. В команде сильные специалисты, они готовят много всего для следующих гонок и для 2018 года.

Я не знаю, чего ждать от Гран При США. На этой трассе всего понемногу, да и погода может сыграть свою роль, но мы достаточно быстры, чтобы побеждать. Я сохраняю оптимизм».



По материалам: f1news
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Себастьян Феттель опроверг слухи о переходе в Ferrari
Феттель считает, что еще не полностью раскрыл свой потенциал
Себастьян Феттель: Гонка была проиграна на старте
Феттель: Стараюсь не думать о борьбе за титул
Себастьян Феттель: Постараюсь завоевать подиум в Германии
Себастьян Феттель: Мы идем с опережением плана
Себастьян Феттель: Я завершу карьеру в Ferrari
Себастьян Феттель: Обидно, что Нико подвела машина
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Себастьян Феттель: У нас нет времени паниковать
Финансовая прокуратура Франции начала расследование по продаже Формулы-1
Формула-1. Гран-при США: Превью этапа
Дженсон Баттон о своих бывших напарниках
Берни Экклстоун: Я не хотел покидать Формулу-1

Последние новости спорта

16:51 Касаткина обыграла Бегу и стала первой финалисткой на турнире WTA в Москве 26 | Теннис

16:38 Украинские самбисты завоевали 13 наград на молодежном чемпионате мира 41 | Единоборства

16:19 Себастьян Феттель: У нас нет времени паниковать 72 | Формула-1

15:32 Пулев остается официальным претендентом на титул IBF 100 | Бокс

15:17 Роман Гладыш – бронзовый призер чемпионата Европы по велотреку в скрэтче 99 | Велоспорт / Главные новости спорта

13:54 Москва. Денис Молчанов вышел в полуфинал в парном разряде 119 | Теннис / Главные новости спорта

13:13 Уайлдер призывает организовать бой с Джошуа 128 | Бокс

12:54 Бой Усик – Бриедис может состояться в Украине 111 | Бокс

10:13 Овечкин сломал дверь на экскурсии в академию ФБР США (+Видео) 140 | Хоккей / Видео

09:45 НБА. «Оклахома» разгромила «Нью-«Йорк», «Торонто» обыграл «Чикаго», «Лейкерс» проиграл «Клипперс» 129 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Свитолина прибыла в Сингапур на Итоговый турнир WTA и сделала селфи с орангутангами (+Фото)

Победа Криса Юбэнка над Авни Йылдырымом в фотографиях

Бой Юниэр Дортикос vs Дмитрий Кудряшов (Фото)

Поединок Головкин – Альварес в фотографиях

Головкин vs Альварес: Результаты взвешивания (Фото)

Джошуа – Пулев: дуэль взглядов в Кардиффе (Фото)

Победа Усика над Хуком в фотографиях

ВИДЕО

Овечкин сломал дверь на экскурсии в академию ФБР США (+Видео)

Ломаченко: Снимаем для Ригондо «Возвращение Чебурашки» (+Видео)

Крис Юбэнк — Авни Йылдырым (Видео боя)

Победа Свитолиной над Весниной на турнире в Пекине (Видеообзор)

Победа Долгополова над Медведевым на старте турнира в Токио (Видеообзор)

Василий Ломаченко о Ригондо и своем месте в P4P (Видео)

Майрис Бриедис vs Майк Переса (Видео боя)





Топ-новости недели

Роман Гладыш – бронзовый призер чемпионата Европы по велотреку в скрэтче
Москва. Денис Молчанов вышел в полуфинал в парном разряде
Леся Цуренко не прошла в полуфинал на турнире WTA в Москве
Москва. Цуренко не пустила в 1/4 финала вторую сеяную Вандевеге (+Видео)
Названо место проведения финала WBSS в тяжелом весе








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2017 (302)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги