Себастьян Феттель: У нас нет времени паниковать

В трёх прошлых гонках Себастьян Феттель дважды сошел с дистанции, а Льюис Хэмилтон побеждал и поднимался на подиум – сейчас британец опережает немца на 59 очков, но пилот Ferrari пытается сохранить хладнокровие.



Себастьян Феттель: «У нас очень много работы и совершенно нет времени паниковать. Руководитель команды Маурицио Арривабене следит за тем, чтобы все были при деле. Мы смотрим вперед. Заботиться о команде – это работа Маурицио. Моя задача – полностью выкладываться на трассе. Но я постоянно общаюсь с парнями, недавно ездил в Маранелло. У нас очень много работы, и нет времени на размышления о том, что могло бы произойти.



Борьба продолжается. Конечно, мы понимаем, что за несколько предыдущих Гран При шансы снизились, но не всё потеряно, мы не сдаёмся. Нужно сосредоточиться на решении задачи. В трех предыдущих гонках машина позволяла бороться за победу, но по той или иной причине у нас ничего не получилось. Но мы знаем, что можем выиграть следующие гонки. Мы полностью сосредоточены на предстоящем уик-энде – на Гран При США.



Эти неудачи не испортят впечатление от 2017 года. Наша команда добилась наибольшего прогресса. Все ждали прогресса от Red Bull Racing, но в начале сезона этого не произошло. Мы предполагали, что Mercedes окажется сильна – это подтвердилось. Но мы ещё не раскрыли весь свой потенциал. В команде сильные специалисты, они готовят много всего для следующих гонок и для 2018 года.



Я не знаю, чего ждать от Гран При США. На этой трассе всего понемногу, да и погода может сыграть свою роль, но мы достаточно быстры, чтобы побеждать. Я сохраняю оптимизм».







