На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

В FIA решили не наказывать Феттеля за инцидент с Хэмилтоном

В FIA решили не наказывать Феттеля за инцидент с Хэмилтоном

В понедельник в парижской штаб-квартире FIA состоялись слушания, где ещё раз был проанализирован инцидент, произошедший на трассе Гран-при Азербайджана, участниками которого были Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон.

Стюарды, работавшие на Гран-при Азербайджана, присудили Феттелю 10-секундный штраф Stop&Go – это самое суровое наказание, которое можно применить по ходу гонки, уступающее только дисквалификации. Кроме того, Себастьян Феттель получил три штрафных балла в суперлицензию FIA – таким образом, сейчас у гонщика девять штрафных баллов.

В итоге президент FIA Жан Тодт принял решение закрыть этот вопрос, и никакого дополнительного наказания гонщик Ferrari не понесёт.
В федерации учли, что Феттель полностью признал свою ответственность за случившееся и принёс искренние извинения FIA, а также всему автоспортивному сообществу.

Также немецкий гонщик обязался в течение следующих 12 месяцев уделять свое личное время образовательной деятельности в рамках соревнований под эгидой FIA. В итоге был решено, что вопрос должен быть закрыт, однако в случае повторения подобного поведения это дело будет передано в Международный трибунал FIA для дальнейшего расследования.

Феттель после восьми этапов является лидером чемпионата, имея в активе 153 очка. Хэмилтон, идущий вторым, уступает ему 14 очков.
 
Девятый этап чемпионата Формулы 1 – Гран-при Австрии пройдет 7-9 июля.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Стюарды не нашли нарушений в действиях Хэмилтона при контакте с Феттелем
FIA вновь изучит действия Феттеля во время гонки на Гран-при Азербайджана
Себастьян Феттель оштрафован и потерял третье место в Гран-при Мексики
В Париже решается судьба Себастьяна Феттеля
Феттель публично извинился за Баку: В пылу борьбы я погорячился
Феттель признан виновным в стартовой аварии на Гра-при Малайзии
Себастьян Феттель: «Я уважаю решение стюардов»
Себастьян Феттель: Льюис тоже заслуживает штраф
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Феттель публично извинился за Баку: В пылу борьбы я погорячился
В FIA решили не наказывать Феттеля за инцидент с Хэмилтоном
В Париже решается судьба Себастьяна Феттеля
В Сильверстоуне хотят разорвать контракт с Формулой-1
McLaren Group выкупила акции Рона Денниса

Последние новости спорта

15:58 Пакьяо хочет провести реванш с Хорном на Филиппинах 24 | Бокс

15:11 Украинские велотрекисты заняли 11 призовых мест на «Гран-при Польши» 59 | Велоспорт

14:53 Второй раз за историю киокушинкай в Украине нашему спортсмену удалось завоевать медаль на ЧМ 79 | Другие виды спорта

14:37 Феттель публично извинился за Баку: В пылу борьбы я погорячился 68 | Формула-1

12:52 Хрюнов: Бой Поветкина с Руденко был тяжелым, украинец приезжал в Москву не сдаваться 140 | Бокс

12:32 Иван Редкач попал в аварию в США и находится в реанимации 125 | Бокс

11:10 Хирн: Я уверен, что Кличко будет драться, если реванш состоится за пределами Великобритании 231 | Бокс

10:54 Кастер Семеня может быть не допущена до ОИ, если откажется от гормональной терапии 113 | Легкая атлетика

10:38 Гольфист Тайгер Вудс завершил курс лечения от лекарственной зависимости 108 | Другие виды спорта

09:45 Лебедев: Санек стал «гасить» с первого раунда, такого Поветкина я еще не видел 209 | Бокс

Все новости

ФОТО

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

ВИДЕО

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео)

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)





Топ-новости недели

Уимблдон. Стаховский на старте обыграл Беннето и другие результаты
Уимблдон. Свитолина стартовала с победы
Илья Кваша – лучший спортсмен Украины в июне
Сборная Украины выиграла командный ЧЕ по легкоатлетическому многоборью
Украинцы завоевали 8 медалей на юниорском ЧЕ по спортивной борьбе








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (59)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги