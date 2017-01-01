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Мика Сало: Кими считают «вторым номером» в Ferrari
Мика Сало: Кими считают «вторым номером» в FerrariПосле Гран-при Монако ходило много разговоров о том, использовала ли Ferrari командную тактику. Некоторые считают, что в Скудерии специально провели пит-стоп лидирующего Кими Райкконена так, чтобы вернувшись на трассу, финн попал в трафик и оказался позади напарника. Победа в Монако помогла Себастьяну Феттелю увеличить преимущество в личном зачете над Льюисом Хэмилтоном до 25 очков. По мнению бывшего гонщика Формулы 1 Мики Сало, эта ситуация показывает, что в Ferrari сделали ставку на Себастьяна.

Мика Сало: «У Феттеля отличные шансы завоевать титул. Он великолепно выполняет свою работу в борьбе с Льюисом Хэмилтоном, а Кими уже уступает очень много очков, так что его считают "вторым номером" в команде. Конечно, Райкконен этого не признает, пока окончательно не потеряет математические шансы на титул, но интересы команды должны быть превыше всего, а это значит, что вся команда должна работать на Феттеля в ущерб Кими.

То, что произошло в Монако, может и не повториться, но всё может быть и гораздо хуже, чем стратегия пит-стопов или что-то ещё. Мы пока этого не видели, но я готов поспорить, что ещё увидим, если Феттель останется на первой строчке в личном зачете, а Кими будет лидировать на какой-нибудь трассе. У команды может возникнуть необходимость попросить гонщиков поменяться позициями».

Став спортивным директором чемпионата SMP F4, Мика Сало несколько лет назад переехал в Эстонию, хотя в своё время жил в Монако, Японии, Швейцарии, США и Великобритании. В ходе интервью финской газете Iltalehti ему был задан вопрос, почему он не живёт на родине?

«Я нахожусь в разъездах по 260-280 дней в году, – пояснил финский гонщик. – В сущности, мне всё равно, где жить, потому что я провожу дома очень мало времени. Я решил, что Эстония – хороший вариант для меня. Из Монако сложно поехать куда-нибудь, а дом в Швейцарии был слишком большим, поэтому я решил его продать. Мне нужно было что-нибудь более удобное. Почему не Финляндия? Здесь высокие налоги, и я здесь не работаю, поэтому оставаться в Финляндии нет смысла».
По материалам: f1news
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