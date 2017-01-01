Последние новости спорта

13:56 Себастьян Феттель: В квалификации борьба будет плотной 70 | Формула-1

13:34 WBA не будет участвовать в организации боя между Мейвезер - Макгрегор 94 | Бокс

13:10 Мужская сборная Украины по волейболу утратила шансы попасть на ЧМ-2018 97 | Волейбол

11:22 Команда Руденко не боиться за свою репутацию из-за согласия на бой с Поветкиным 157 | Бокс

10:59 Де ла Хойя о бое Мейвезер - Макгрегор: Только мы сами можем прекратить этот цирк 132 | Бокс

08:21 НБА. «Кливленд» разгромил «Бостон» в пятом матче серии и вышел в финал плей-офф 197 | Баскетбол

07:59 НХЛ. «Питтсбург» одолел «Оттаву» во втором овертайме и вышел в финал Кубка Стэнли 299 | Хоккей

19:37 Ролан Гаррос. Стаховский пробился в основную сетку 359 | Теннис / Главные новости спорта

19:27 25 спортсменов представят Украину на чемпионате Европы по академической гребле 471 | Гребля