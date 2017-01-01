Себастьян Феттель: В квалификации борьба будет плотной

Себастьян Феттель был вторым в первой сессии свободных заездов и первым во второй, но считает, что не стоит недооценивать темп соперников...
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