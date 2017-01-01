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Себастьян Феттель: В квалификации борьба будет плотной

Себастьян Феттель: В квалификации борьба будет плотной

Себастьян Феттель был вторым в первой сессии свободных заездов и первым во второй, но считает, что не стоит недооценивать темп соперников...

- Я очень доволен второй тренировкой. Утром пришлось немного сложнее – я несколько раз задевал ограждения. Но днём всё складывалось немного лучше. Из-за небольших проблем я чуть позже выехал на трассу, но мы все равно смогли получить нужные ответы.
Продуктивный и успешный день. Впрочем, команде ещё предстоит поработать с машиной. Поскольку скорости выросли, в этом году в Монако стало интереснее.

- Сегодня вы намного быстрее Mercedes. Сможете сохранить преимущество в субботу?
- Сложно сказать – сегодня только четверг, до квалификации ещё много времени. Не знаю, что сегодня случилось с Mercedes, но есть какая-то причина. В субботу они продемонстрируют свою полную силу. В квалификации борьба будет плотной, пилоты Red Bull в ней тоже участвуют. В Монако важно хорошо чувствовать машину и в решающий момент собрать вместе три лучших сектора. Не всегда удаётся это сделать, но если получится, я буду доволен.

- Вы не сомневались, что машина позволит бороться за поул в Монако, и сегодня доказали свою правоту. Удастся ли завоевать поул в субботу?
- Сегодня только четверг, для начала надо повторить этот результат в субботу. Здорово войти в привычный ритм и оценить поведение машины на этой трассе. После первой же серии кругов утром я был очень доволен, с тех пор мы почти ничего не меняли, но машина всё равно стала лучше. Мне кажется, условия близки к тем, что мы увидим в выходные.

-  Вы показали неплохой гоночный темп на длинной серии…
-  В Монако сложно судить о темпе, здесь почти невозможно проехать много кругов, не попав в трафик. Впрочем, пока всё складывается неплохо. Нам предстоит кое-что сделать с машиной, чтобы прибавить в целом, в том числе в гонке, но пока мы с Кими довольны скоростью на длинной серии.
По материалам: f1news
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