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Хэмилтон: Мне нравится, что машиной трудно управлять

Хэмилтон: Мне нравится, что машиной трудно управлять

В случае удачного выступления в Монако Льюис Хэмилтон может сравняться по числу поулов с Айртоном Сенной и выйти в лидеры чемпионата. Однако удастся ли ему это сделать – большой вопрос, ведь трасса не слишком подходит его машине...

- Не секрет, что гонка в Монако – нечто совершенно особое для любого пилота. Но с годами это чувство притупляется?
- Нет, определённо нет. Каждый год приезжая сюда испытываешь совершенно невероятные чувства, думая о том, что лишь немногие из нас получают возможность принять участие в этой гонке. Приятно и то, что я здесь живу, и потому часто вижу это место. Чувство новизны тут не притупляется. Я совершаю пробежки вокруг трассы, иногда вожу тут машину или мотоцикл. Но каждый раз, когда это происходит, мне трудно себе представить, что где-то здесь мы будем проезжать на скорости 300 км/ч. Это делают только 20 гонщиков на планете, и это очень круто. Меня воодушевляет этот Гран При каждый год. Мы могли бы гоняться здесь каждый уик-энд, и всё равно это было бы великолепно.

- Но в этом году перед вами ещё более сложная задача, ведь машины стали быстрее и шире.
- Трудно сказать, насколько задача стала сложнее. Она всегда сложна, каждый раз, когда мы сюда приезжаем. Например, в этом году у нас более жёсткие шины, и нужно заставить их работать. Я не узнаю, насколько трудно это сделать, пока завтра не сяду в машину, но в любом случае, каждый раз, когда вы приезжаете сюда, нужно ожидать, что придётся решать самую сложную задачу в своей жизни.

- История ваших выступлений в Монако полна чёрных и белых полос – вы дважды побеждали, но потеряли несколько гонок, в которых должны были победить...
- Я не раз упускал здесь победу, когда имел достаточно хороший темп, чтобы финишировать первым. Это лишний раз доказывает, что гонка в Монако для меня... не ахиллесова пята, а своего рода единорог. Ты пытаешься его поймать, но он всегда ускользает от тебя. Так что да, я бы сказал, что было, по меньшей мере, два, может быть три случая, когда я должен был победить, но что-то шло не так.

Тем не менее, я благодарен и за то, что имею. Не так много людей на планете могут сказать, что у них на счету победа на Гран При Монако. Особенно если вспомнить, как были одержаны две эти победы, в 2008-м и 2016-м. Иногда количество – это ещё не всё. Это были по-настоящему качественные гонки, в которых я действительно зарабатывал свою победу, и я горжусь ими. Но, конечно, хочу выиграть ещё.

- Борьба за лидерство очень плотная, пока никому не удалось выиграть две гонки подряд в этом году. Если у вас получится, это станет ударом для ваших соперников?
- На мой взгляд, ещё слишком рано думать о подобных вещах. Конечно, так как сейчас я не первый в личном зачёте, моя цель в этот уик-энд – победить, тогда я бы смог уехать отсюда лидером чемпионата. Но сражение будет жёстким от начала и до конца, так что самое главное – стабильность. До сих пор я был относительно стабилен – за исключением гонки в Сочи, конечно. Но этот уик-энд будет тяжёлым.

- Что в Феттеле производит на вас самое большое впечатление?
- В настоящий момент – его машина! Нет, конечно, я восхищаюсь его темпом, скоростью и талантом, именно поэтому сражение с ним доставляет мне такое удовольствие. Но его машина тоже выглядит потрясающе.

- В этот уик-энд вы можете сравняться с Сенной по числу поулов, причём сделать это в Монако. Вы задумываетесь об этом?
- Перед этим уик-эндом мне трудно поверить, что всё это происходит на самом деле. Возвращаясь домой, я часто пересматриваю старые видео, гонки Айртона, смотрю записи с камеры на его машине в Монако, то, как он проходит туннель, и мне удивительно думать, что это то, что я сам делаю сейчас каждый год. Что ещё более важно – теперь я могу сравняться с ним по числу поулов, и поверить в это ещё сложнее.

Я очень горд, что это происходит, и что я оказался среди таких великих людей, но не чувствую какого-то особого давления в связи с этим. Если это случится в этот уик-энд – значит, случится, если нет – то нет. В какой-то момент я заработаю ещё один поул.

- До сих пор ваша машина уступала в управляемости Ferrari. В Монако это очень важный фактор, насколько большого прогресса удалось добиться?
- На самом деле после предыдущей гонки мало что изменилось. Мне нравится, что этой машиной трудно управлять. Это похоже на укрощение – не родео, а именно когда человек запрыгивает на быка или лошадь, чтобы их укротить. Такое же чувство ты испытываешь, когда садишься в эту машину. Это нелегко, но задача интересная.

У меня были в прошлом машины, которые лучше управлялись, их было намного легче настраивать. Но мне нравятся сложные задачи. Это заставляет меня и моих инженеров работать на пределе, действовать ещё точнее, ещё тщательнее продумывать решения и выбирать направления, в которых мы двигаемся.

По ходу года машина прогрессирует, мы всё лучше её понимаем, лучше разбираемся в шинах, вносим улучшения, и к концу года машиной наверняка будет проще управлять.
По материалам: f1news
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