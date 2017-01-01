Дженсон Баттон готовился на симуляторе к Гран-при Монако и упал в гавань. Дважды

Пилот McLaren Дженсон Баттон рассказал о неудаче, которая случилась с ним при подготовке к возвращению в Формулу-1 на предстоящем Гран-при Монако.Британец отказался от возможности испытать машину 2017 года на тестах в Бахрейне в прошлом месяце, предпочтя готовиться к возвращению в Ф1 на симуляторе.Баттон рассказал о своей подготовке. По словам чемпиона мира 2009 года, он многое узнал об автомобиле этого сезона, но его занятия на симуляторе не обошлись без проблем.«Когда я приступил к делу, мне сначала не понравились ощущения [от машины], но это было до обновлений, – рассказал пилот McLaren. – Поэтому мы внесли некоторые изменения в настройки, все стало гораздо лучше и подошло моему стилю пилотирования намного больше. С обновлениями пилотировать стало приятнее.Я даже дважды за сегодня падал в гавань – надеюсь, в реальности такого не случится. После первого поворота вы начинаете движение на подъем, и вот там я вылетел в правую сторону. И перевернулся.Прежде я никогда не переворачивался на симуляторе – но теперь это произошло! К счастью, удар не такой сильный, как в реальности, но вы все равно получаете толчок и испытываете небольшие перегрузки».