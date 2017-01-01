Руководитель Red Bull: Мы надеемся оказаться ближе к серебристым и красным машинам

В прошлом году Гран-при Испании выиграл пилот Red Bull Racing. В этом сезоне на подобные результаты команде из Милтон-Кинса рассчитывать пока не приходится – их машины явно уступают Ferrari и Mercedes.По словам руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера, при создании шасси команда столкнулась с проблемами, которые не позволили верно оценить аэродинамическую эффективность некоторых элементов, но теперь эти проблемы решены и вскоре команда сможет прибавить.«Из-за ряда проблем мы несколько раз двигались в ошибочном направлении при работе с новой машиной. С некоторыми инструментами, которые мы используем в аэродинамической трубе и CFD, возникли сложности в корреляции, хотя раньше они были весьма надёжны и давали чёткую информацию в различных областях машины. Из-за этого на начальной стадии развития машины мы пошли по ложному пути.Возможно, дело в том, что машины этого года больше и шире – по-моему, на точности работы наших инструментов сказалось именно это. В конечном счёте, мы разобрались, в чём проблема, теперь можно начинать эту проблему решать.В прошлом году к этому же моменту мы заработали столько же очков, как и сейчас, но затем за руль сел Макс Ферстаппен и выиграл свой первый же Гран-при за Red Bull Racing, что оживило наш сезон. Я не думаю, что в ближайшие выходные произойдёт что-то подобное, но мы определённо надеемся оказаться ближе к серебристым и красным машинам».