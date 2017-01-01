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Тото Вольфф: Прошлые успехи не гарантируют нам победы

Тото Вольфф: Прошлые успехи не гарантируют нам победы

Начиная с 2014 года гонщики Mercedes выиграли все Гран-при в Сочи, но руководитель спортивного подразделения штутгартского концерна Тото Вольфф понимает, что повторение успеха вовсе не гарантировано. Перед началом российского уик-энда он заявил, что команда настраивается на продолжение острого соперничества с Ferrari.

Тото Вольфф: «Надо уметь подвести черту под сложным гоночным уик-эндом. Очень обидно проиграть гонку так, как это было в Бахрейне. Мы столкнулись с множеством небольших проблем, которые в итоге стоили нам победы. Но мы должны это исправить. Надо действовать разумно, не тратить слишком много времени на размышления о том, что пошло не так, а разрабатывать решения на будущее. Это важно.

Конечно, надо сохранять реальный взгляд на вещи. Вторая и третья позиции – это далеко не катастрофа. Но если ваша машина и оба гонщика способны побеждать, а вы не добились цели, то смириться с этим очень тяжело.

Мы знаем, какие недостатки должны исправить, и в следующих гонках нужно работать ещё интенсивнее. Надо определять каждую проблему, детально её анализировать, а затем думать, как избежать повторения таких ошибок в будущем. За последние несколько лет мы занимались этим много раз.

Я очень рад за Паскаля Верляйна, который вернулся в борьбу в Бахрейне. Он по-прежнему чувствует боль, но при этом отлично выглядел в тот уик-энд. Он великолепно выступил в квалификации и уверенно провёл гонку. Когда он заработает очки для Sauber – это лишь вопрос времени. Я им очень доволен, ведь он доказал, что все критики ошибались. Что касается Эстебана, у него очень сильный напарник – Серхио Перес, и Окон должен на него ориентироваться. Именно это он сейчас делает, так что он на верном пути.

Здорово, что теперь все очень хорошо отзываются о Формуле-1. Конечно, болельщикам интересен напряженный поединок между Ferrari и Mercedes. Нам – тоже. Именно ради этого мы участвуем в гонках – дело в том, что мы гонщики, поэтому жаждем борьбы и соперничества.

Сочи Автодром, где пройдёт этот гоночный уик-энд, совершенно не похож на предыдущие трассы, а в этом году из-за нового регламента ничто нельзя принимать как нечто само собой разумеющееся. Наши прошлые успехи не гарантируют, что мы снова выиграем в России, ведь у нас сильный соперник в лице Ferrari. Мы будем действовать постепенно: постараемся хорошо начать уик-энд и, надеюсь, добьемся высокого результата в воскресенье».
По материалам: f1news.ru
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