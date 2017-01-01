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Шанс победить на «500 миль Индианаполиса» важнее любого места на ГП Монако – Алонсо

Шанс победить на «500 миль Индианаполиса» важнее любого места на ГП Монако – Алонсо

Испанский пилот McLanen Фернандо Алонсо заявил, что для него возможность победить на «500 миль Индианаполиса» важнее любого места на Гран-при Формулы-1 в Монако.

Ранее было объявлено, что двукратный чемпион Формулы-1 Алонсо 28 мая выступит на гонке «500 миль Индианаполиса» в США, которая пройдет параллельно с Гран-при Монако. Вместо Алонсо в Монако на старт выйдет британец Дженсон Баттон.

«Гран-при Монако - это, безусловно, та гонка, к которой я готовился весь сезон, потому что с нашими возможностями мы должны быть там конкурентоспособными, - цитирует Алонсо autosport.com. - Пересечение Гран-при Монако с «500 миль Индианаполиса» - это плохая новость, но в целом я гораздо больше выиграю, чем потеряю. Высокая вероятность выиграть легендарную гонку намного важнее любого места в Монако».
По материалам: rsport.ru
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