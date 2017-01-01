Формула-1. Гран-при Бахрейна. Ферстаппен – лучший в третьей сессии свободных заездов

Сегодня, 15 апреля, на международном автодроме Сахир в рамках третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Бахрейна состоялась третья сессия свободных заездов.



Протокол возглавил Макс Ферстаппен (Red Bull), проехав лучший круг за 1 минуту 32.194 секунды. Второе время показал Льюис Хэмилтон (Mercedes), уступив лидеру тренировки 0.110 секунды. Первую тройку замкнул Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.556.

Отметим, что в секундное отставание от Ферстаппена уместились результаты семи гонщиков.



Квалификация начнется в субботу в 18:00 по киевскому времени.



Формула-1. Третий этап. Гран-при Бахрейна. Международный автодром Сахир. 15 апреля

Третья сессия свободных заездов

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 1:32.194

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.110

3. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.556

4. Валттери Боттас (Mercedes) +0.560

5. Кими Райкконен (Ferrari) +0.591

6. Фелипе Масса (Williams) +0.607

7. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.615

8. Нико Хюлькенберг (Renault) +0.739

9. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.410

10. Даниил Квят (Toro Rosso) +1.550

11. Серхио Перес (Force India) +1.722

12. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.728

13. Паскаль Верляйн (Sauber) +1.753

14. Лэнс Стролл (Williams) +1.771

15. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.833

16. Эстебан Окон (Force India) +1.870

17. Кевин Магнуссен (Haas) +2.004

18. Ромен Грожан (Haas) +2.011

19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.074

20. Джолион Палмер (Renault) +2.223 Сегодня, 15 апреля, на международном автодроме Сахир в рамках третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Бахрейна состоялась третья сессия свободных заездов.Протокол возглавил Макс Ферстаппен (Red Bull), проехав лучший круг за 1 минуту 32.194 секунды. Второе время показал Льюис Хэмилтон (Mercedes), уступив лидеру тренировки 0.110 секунды. Первую тройку замкнул Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.556.Отметим, что в секундное отставание от Ферстаппена уместились результаты семи гонщиков.Квалификация начнется в субботу в 18:00 по киевскому времени.1. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 1:32.1942. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.1103. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.5564. Валттери Боттас (Mercedes) +0.5605. Кими Райкконен (Ferrari) +0.5916. Фелипе Масса (Williams) +0.6077. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.6158. Нико Хюлькенберг (Renault) +0.7399. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.41010. Даниил Квят (Toro Rosso) +1.55011. Серхио Перес (Force India) +1.72212. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.72813. Паскаль Верляйн (Sauber) +1.75314. Лэнс Стролл (Williams) +1.77115. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.83316. Эстебан Окон (Force India) +1.87017. Кевин Магнуссен (Haas) +2.00418. Ромен Грожан (Haas) +2.01119. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.07420. Джолион Палмер (Renault) +2.223