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Формула-1. Гран-при Бахрейна. Ферстаппен – лучший в третьей сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Ферстаппен – лучший в третьей сессии свободных заездов

Сегодня, 15 апреля, на международном автодроме Сахир в рамках третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Бахрейна состоялась третья сессия свободных заездов.

Протокол возглавил Макс Ферстаппен (Red Bull), проехав лучший круг за 1 минуту 32.194 секунды. Второе время показал  Льюис Хэмилтон (Mercedes), уступив лидеру тренировки 0.110 секунды. Первую тройку замкнул Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.556.
Отметим, что в секундное отставание от Ферстаппена уместились результаты семи гонщиков.

Квалификация начнется в субботу в 18:00 по киевскому времени.

Формула-1. Третий этап. Гран-при Бахрейна. Международный автодром Сахир. 15 апреля
Третья сессия свободных заездов
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 1:32.194
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.110
3. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.556
4. Валттери Боттас (Mercedes) +0.560
5. Кими Райкконен (Ferrari) +0.591
6. Фелипе Масса (Williams) +0.607
7. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.615
8. Нико Хюлькенберг (Renault) +0.739
9. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.410
10. Даниил Квят (Toro Rosso) +1.550
11. Серхио Перес (Force India) +1.722
12. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.728
13. Паскаль Верляйн (Sauber) +1.753
14. Лэнс Стролл (Williams) +1.771
15. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.833
16. Эстебан Окон (Force India) +1.870
17. Кевин Магнуссен (Haas) +2.004
18. Ромен Грожан (Haas) +2.011
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.074
20. Джолион Палмер (Renault) +2.223
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