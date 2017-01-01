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Льюис Хэмилтон: Я хотел хоть что-то сделать для зрителей в этой ситуации
Льюис Хэмилтон: Я хотел хоть что-то сделать для зрителей в этой ситуацииБлиже к концу второй тренировки, когда стало понятно, что на трассу выехать не удастся, Льюис Хэмилтон пересёк стартовую прямую и отправился к болельщикам с десятком бейсболок, которые подписал и раздал. Комментируя итоги дня, британец заявил, что нужно найти какое-то решение для подобных ситуаций.

Льюис Хэмилтон: «Я выступаю уже много лет, но китайские болельщики продолжают впечатлять меня своей поддержкой. У меня здесь много болельщиков – посмотрите, сколько на трибунах британских флагов! Я знаю, как непросто некоторым сюда добраться, особенно из провинции.
Сегодня я даже видел группу мексиканских болельщиков – они приехали издалека, и тоже ничего не увидели. Никаких машин на трассе. Я почувствовал что должен что-то сделать для этих людей. Я благодарен FIA за то, что они позволили мне пересечь трассу – обычно такое не разрешается.

Сначала я долго сидел в машине, надеясь, что нам разрешат выехать. Потом слушал музыку, зашел в социальные сети, чтобы понять, что чувствуют болельщики. После этого я попросил наших парней найти несколько кепок и спросил у FIA разрешения пересечь трассу, чтобы подойти к главной трибуне. Я хотел хоть что-то сделать для зрителей в этой ситуации.

Даже после всех этих лет в Формуле 1 мне невероятно приятно, когда я вижу кого-то в кепке с моим именем или с британским флагом в мою честь. Порой болельщики рисуют замечательные банеры. Иметь таких поклонников – большая честь для меня. И я очень это ценю.

Нужно понимать, что такие дни, когда по каким-то причинам мы не можем выехать на трассу, ещё будут в Формуле 1. Новым владельцам чемпионата нужно проявить изобретательность и что-то придумать на такой случай, ведь болельщики приехали, чтобы на нас посмотреть, а мы вынуждены оставаться в боксах».

По материалам: f1news
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