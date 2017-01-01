Лэнс Стролл: Чтобы добиться успеха в спорте, нужны талант и деньги

В 2017 году Лэнс Стролл станет единственным дебютантом чемпионата. В интервью Auto Motor und Sport канадец рассказал, как увлекся автоспортом, на какие жертвы пришлось пойти ради Формулы 1, и какие цели он ставит перед собой в предстоящем сезоне…- Мне всегда нравился автоспорт, я смотрел Формулу 1 по телевизору. Впервые я сел за руль карта в пятилетнем возрасте в местечке Мон-Сент-Илер в сорока пяти километрах от Монреаля. Потом я занимался картингом на принадлежащей отцу трассе в Мон-Тремблане. Я гонялся не на самой трассе, а на парковке, где конусами оградили небольшую площадку.- Я ждал их с нетерпением. Из-за разницы во времени, ведь в Канаде было раннее утро, мне приходилось просыпаться в 7.30, чтобы не пропустить старт. Вместе с отцом мы смотрели гонки в гостиной. В то время Михаэль Шумахер выигрывал все подряд.- В том числе. Меня вдохновлял как просмотр гонок по телевизору, так и энтузиазм отца, который сам участвовал в любительских соревнованиях. Мои друзья этим не интересовались.- В детстве вас всегда восхищают чемпионы. Конечно, были и другие великие гонщики, но на меня произвело неизгладимое впечатление то, как Шумахер действовал на трассе. Он долго был чемпионом, со стороны казалось, что ему это легко дается. Кроме того, он пилотировал красную машину. Все, что он делал, казалось необычным. Он действительно был моим героем.- Когда подрос и стал интересоваться историей Формулы 1. Жак стал чемпионом за год до моего рождения, но я видел его в гонках.- В 8 лет я начал участвовать в гонках, но до 11 это было просто хобби. Летом я гонялся в Квебеке, зимой – во Флориде, но только для удовольствия. Однажды со мной связались представители Ferrari и спросили, не хочу ли я выйти на международной уровень и стать профессиональным гонщиком. С 12 лет я уже мечтал выступать в Формуле 1.- В Северной Америке у них был человек, Эрик Йенсен, следившей за юными пилотами. После того, как в десять лет я стал выигрывать гонки в Канаде, он связался с моими родителями и предложил начать карьеру в Европе, став участником Академии Ferrari. Отец ответил, что я слишком молод для этого. Мы продолжали поддерживать контакт, и в 11 лет я действительно этого захотел. Пришлось подождать еще год, но затем мы договорились, и я переехал в Швейцарию.- Сложно, этот переезд изменил мою жизнь. Всей семье пришлось пойти на серьезные жертвы ради этого, особенно моей сестре. Мы оставили нашу привычную среду и друзей в Монреале, уехали в новый мир, пошли в школу в Швейцарии. Это надо было сделать, чтобы исполнить мою мечту. В Канаде такой возможности не было.После переезда я почти каждую неделю участвовал в картинговых турнирах. Я никогда не думал, что в Европе настолько серьезная конкуренция – это стало для меня открытием. В Европе гораздо раньше начинают заниматься картингом, так что ребята моего возраста были опытнее меня. Прошло какое-то время, прежде чем я начал побеждать.- Первый год я был на домашнем обучении – я занимался только картингом и учебой дома, но хотел ходить в школу, чтобы найти друзей. Через год я стал ходить в школу, но поскольку из-за картинга я многое пропустил, пришлось вновь брать частные уроки. Сейчас я сдаю последние экзамены и надеюсь поступить в университет.- Решение было принято, когда появился шанс выступить за Williams. Нужно было заработать определенное число баллов для получения суперлицензии, но я знал, что получу место в Williams, только если стану чемпионом Формулы 3.Нет лучшей подготовки к Формуле 1, чем само участие в Формуле 1. В GP2 у меня бы не было такой возможности, поскольку машины всё же заметно отличаются от Формулы 1. Если появляется шанс дебютировать в чемпионате, надо его использовать, поскольку через год такой возможности может и не быть. Теперь у меня есть 20 гонок, чтобы всему научиться.- В Williams мне предложили конкретную программу. В Ferrari я изучал основы, занимался физической подготовкой. В Williams же я мог ездить на Гран При, работать на симуляторе. Кроме того, я знал, что в команде делают ставку на молодых пилотов – Жак Вильнев, Дженсон Баттон, Нико Хюлкенберг и Валттери Боттас начинали карьеру в Williams. В этой команде у меня были перспективы, а в основной состав Ferrari приглашают только опытных гонщиков.- До Рождества я принял участие в четырех тестах по два дня в Сильверстоуне. Кроме того, я тренировался в Монце, Шпилберге, Будапеште, Барселоне и совсем недавно в Абу-Даби. До нового сезона предстоит еще провести несколько испытаний за пределами Европы, чтобы выучить трассы.Перед дебютным сезоном Льюис Хэмилтон и Жак Вильнев проехали много километров на тестах. У каждого из них был свой путь. Например, Валттери Боттас имел возможность участвовать в пятничных тренировках. Кроме тестов, раз в неделю я бываю на базе Williams, много времени провожу в тренажерном зале. У меня нет свободного времени.- Конечно, без его поддержки всё это было бы невозможно. Чтобы добиться успеха в спорте, нужны две вещи: талант и деньги. У кого-то есть спонсоры, у меня таким спонсором выступает отец. В Канаде много талантливых гонщиков, но у них нет денег на переезд в Европу. Мою карьеру финансировал отец.- Деньги дали мне шанс, но дальше я сам его использовал. Не отец же пилотирует машину. В автоспорте много сыновей богатых родителей с такими же возможностями, как у меня, но они ничего не добиваются. А я выиграл все серии, в которых выступал.- Я так не считаю. Только от гонщика зависит, насколько он голоден до успеха. Вы не можете изменить тот факт, что у вас богатая семья. Когда вы за рулем, не имеет значения, откуда вы родом. Только талант, напряженная работа, воля и стремление к успеху помогут добиться результатов.- Сейчас сложно называть цели. В Формуле 3 я понимал, чего ожидать, а в Формуле 1 сейчас мы не представляем, насколько быстрой окажется наша машина. Кроме того, я только дебютирую. Я хочу добиться максимума от машины и прогрессировать с каждой гонкой. Я знаю, что когда приеду в Мельбурн, я не буду совершенным гонщиком. Я хочу прибавить во всех областях и буду напряженно над этим работать.