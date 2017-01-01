На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Росс Браун: Мы сделаем Формулу 1 интереснее
Росс Браун: Мы сделаем Формулу 1 интереснееПосле перехода Формулы-1 под контроль Liberty Media, новые собственники дали понять, что для повышения популярности чемпионата необходимы перемены. Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун в эфире BBC Radio 5 live обозначил направление, которому будут следовать новые владельцы…

Росс Браун: «Есть несколько первоочередных вопросов, но их решение потребует какого-то времени. Мы хотим сосредоточиться на том, чтобы сделать шоу настолько качественным и захватывающим, насколько это возможно. Каждое решение, которое мы принимаем, должно идти на пользу нашему спорту, делать его более интересным. Кроме того надо помнить об экономической стороне дела.

Быстро изменить такой сложный чемпионат, как Формула 1, невозможно, но общий курс взят на повышение зрелищности и экономической эффективности. Если мы будем постоянно прикладывать усилия, то сможем добиться каких-то улучшений».


По материалам: f1news
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Росс Браун: В Формуле-1 произойдет смена курса
Спортивный директор F1: Можно проводить гораздо больше гонок
Руководитель команды Mercedes покинет свой пост в конце сезона
Официально: Liberty Media покупает Формулу-1
Еврокомиссия может оштрафовать Формулу-1 на $168 млн
Формула-1 готовится к перемирию
Босс команды «Мерседес» считает Шумахера величайшим пилотом века
Берни Экклстоун: Я ухожу. Это официально
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Росс Браун: Мы сделаем Формулу 1 интереснее
Валттери Боттас не комментирует слухи о своей зарплате
Еврокомиссия может оштрафовать Формулу-1 на $168 млн
НикиЛауда: Мы оказываем Боттасу всемерную поддержку
Валттери Боттас ответил отцу Льюиса Хэмилтона

Последние новости спорта

15:45 Канадские танцоры Вирту и Моир – победители Турнира четырех континентов 74 | Фигурное катание

15:19 Уайлдер призвал ужесточить наказание за допинг 92 | Бокс

15:10 Мэджик Джонсон: Я хочу, чтобы Коби Брайант снова стал частью «Лейкерс» 88 | Баскетбол

14:54 Росс Браун: Мы сделаем Формулу 1 интереснее 93 | Формула-1

14:01 Доха. Пуиг не пустила Касаткину в полуфинал 123 | Теннис

13:45 Джошуа: Не ждите шоу перед боем с Кличко, я просто выйду из раздевалки – мужик идет на работу 116 | Бокс

13:26 Макдэвид: Кросби – лучший хоккеист мира на сегодня 122 | Хоккей

12:57 Уайлдер: Я с нетерпением ждал боя с Поветкиным, чтобы защищать мою страну против России 141 | Бокс

11:52 Дубай. Сестры Киченок не смогли пробиться в основную сетку в одиночном разряде 123 | Теннис

11:07 Украинские биатлонисты – пятые в смешанной эстафете на ЕЮОФ в Эрзуруме 254 | Биатлон

Все новости

ФОТО

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

ВИДЕО

Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки (Видео)

Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)

Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Буэнос-Айрес. Долгополов вышел в 1/4 финала, обыграв второго сеяного Куэваса
Лоуэлл Бэйли – чемпион мира по биатлону в индивидуальной гонке; Семенов - пятый
Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ; Джима – девятая, Пидгрушная – десятая
Фигуристка Анастасия Гожва – серебряный призер олимпийского юношеского фестиваля
Долгополов стартовал с победы над Типсаревичем на турнире в Буэнос-Айресе









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (347)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (455)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (462)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги